En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ممنوعیت تازه برای اتباع غیرمجاز

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اتباع غیر مجاز حق شرکت در آزمون سراسری را نداشتند و تنها اتباع مجاز در کنکور شرگت کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۲۸۳۰۲
| |
908 بازدید
|
۱
ممنوعیت تازه برای اتباع غیرمجاز

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگویی درباره وضعیت شرکت اتباع در آزمون سراسری اظهار کرد: تنها اتباعی می‌توانند در کنکور سراسری شرکت کنند که مجاز بوده و کد اقامت در کشور دریافت کرده باشند. اتباع غیرمجاز اساساً حق شرکت در آزمون را نداشتند و در این زمینه نیز کنترل‌های لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به تغییرات برگزاری کنکور در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: برای کنکور سال ۱۴۰۵ سهم سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و سهم ازمون سراسری ۴۰ درصد است. با توجه به بررسی‌های کارشناسی برای سهم ۴۰ درصدی آزمون سراسری ضرورتی برای برگزاری دو نوبت آزمون در سال وجود ندارد.

وی تأکید کرد: برای مقطع دوازدهم ۱۲ کنکور و برای یازدهم ۶ آزمون برگزار می‌شود و عملاً تمام زندگی دانش‌آموزان به امتحان و کنکور گره خورده است؛ بنابراین از سال ۱۴۰۵ کنکور سراسری تنها یک‌بار برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اتباع غیرمجاز کنکور کنکور 1405
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
اعتراض رتبه یک کنکور 1404 بابت یک اقدام عجیب
اعلام نتایج نهایی کنکور و ارشد ۱۴۰۴ به زودی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
5
پاسخ
یعنی اتباع مجاز حق شرکت در کنکور ایران را دارند؟!!!!!!!!!!!!!!!!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۲۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۱۹ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۵۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZYE
tabnak.ir/005ZYE