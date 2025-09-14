ممنوعیت تازه برای اتباع غیرمجاز

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتوگویی درباره وضعیت شرکت اتباع در آزمون سراسری اظهار کرد: تنها اتباعی میتوانند در کنکور سراسری شرکت کنند که مجاز بوده و کد اقامت در کشور دریافت کرده باشند. اتباع غیرمجاز اساساً حق شرکت در آزمون را نداشتند و در این زمینه نیز کنترلهای لازم صورت گرفته است.
وی با اشاره به تغییرات برگزاری کنکور در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: برای کنکور سال ۱۴۰۵ سهم سوابق تحصیلی ۶۰ درصد و سهم ازمون سراسری ۴۰ درصد است. با توجه به بررسیهای کارشناسی برای سهم ۴۰ درصدی آزمون سراسری ضرورتی برای برگزاری دو نوبت آزمون در سال وجود ندارد.
وی تأکید کرد: برای مقطع دوازدهم ۱۲ کنکور و برای یازدهم ۶ آزمون برگزار میشود و عملاً تمام زندگی دانشآموزان به امتحان و کنکور گره خورده است؛ بنابراین از سال ۱۴۰۵ کنکور سراسری تنها یکبار برگزار خواهد شد.
