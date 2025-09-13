En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راستی‌آزمایی بیماری گوگوش

پسر فائقه آتشین (گوگوش) از ابتلای این خواننده محبوب به «پارکینسون حنجره» سخن گفت؛ اصطلاحی که اگرچه در نگاه اول نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما در منابع پزشکی به عنوان یک بیماری مستقل شناخته نمی‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۶۲
| |
844 بازدید

راستی‌آزمایی بیماری گوگوش

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، خبر ابتلای فائقه آتشین، خواننده ایرانی با نام هنری «گوگوش»، به بیماری پارکینسون پیش‌تر توجه رسانه‌ها و علاقه‌مندان را به خود جلب کرده بود. این بار، پسر گوگوش اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده که مادرش به «پارکینسون حنجره» مبتلاست؛ اصطلاحی که اگرچه در زبان عامیانه قابل فهم است، اما در منابع پزشکی به عنوان یک بیماری مستقل شناخته نمی‌شود.

وقتی تارهای صوتی هم درگیر پارکینسون می‌شوند

پارکینسون یک بیماری عصبی پیشرونده است که عمدتاً با لرزش، کندی حرکت و سفتی عضلات شناخته می‌شود. اما تأثیرات آن فراتر از حرکات بدن است و می‌تواند عملکرد گفتاری و صوتی فرد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، بیش از ۹۰ درصد بیماران پارکینسون درجاتی از اختلالات صوتی را تجربه می‌کنند.

این اختلالات شامل موارد زیر می‌شود:

- صدای نفس‌دار، خش‌دار یا ضعیف

- کاهش وضوح گفتار

- یکنواختی لحن و کاهش تنوع صوتی

- دشواری در کنترل تنفس هنگام صحبت

- خستگی سریع در حین حرف زدن

در منابع علمی، این وضعیت تحت عنوان «Dysphonia in Parkinson’s disease» یا اختلال صوتی در پارکینسون شناخته می‌شود و علت آن، تغییرات ساختاری و عملکردی در عضلات حنجره و تارهای صوتی است. با پیشرفت بیماری، عضلات تارهای صوتی ضعیف و نازک می‌شوند، ارتعاش طبیعی آن‌ها مختل می‌شود و در نتیجه، صدای فرد تغییر می‌کند.

راستی‌آزمایی بیماری

«پارکینسون حنجره»، یک تعبیر عامیانه

پسر گوگوش در مصاحبه‌اش از اصطلاح «پارکینسون حنجره» استفاده کرد تا شاید وضعیت مادرش را توصیف کند. این اصطلاح در منابع پزشکی وجود ندارد و نباید به عنوان یک بیماری مستقل تلقی شود. بلکه اشاره‌ای غیررسمی به تأثیر بیماری پارکینسون بر تارهای صوتی و گفتار است.

در واقع، آنچه گوگوش با آن مواجه است، بخشی از طیف علائم پارکینسون است که به سیستم صوتی و گفتاری بدن مربوط می‌شود. این علائم می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی کیفیت زندگی و ارتباطات فرد را تحت تأثیر قرار دهند، به‌ویژه برای هنرمندی که صدایش بخش مهمی از هویت حرفه‌ای‌اش بوده است.

درمان‌های موجود؛ از گفتاردرمانی تا تزریق ژل

در سال‌های اخیر، روش‌های درمانی مختلفی برای بهبود اختلالات صوتی در بیماران پارکینسون توسعه یافته‌اند. یکی از مؤثرترین روش‌ها، «LSVT LOUD» است؛ برنامه‌ای تخصصی در گفتاردرمانی که با تمرکز بر افزایش بلندی و وضوح صدا، به بیماران کمک می‌کند تا کنترل بهتری بر گفتار خود داشته باشند.

همچنین، پژوهش‌هایی در زمینه تزریق ژل به تارهای صوتی برای بهبود ارتعاش و بسته شدن آن‌ها انجام شده است. در یکی از مطالعات دانشگاه کلرادو، تزریق ژل باعث بهبود ۱۶ درصد در بسته شدن تارهای صوتی و افزایش وضوح صدا در بیماران پارکینسون شد.

صدای انسان؛ کلیدی برای تشخیص زودهنگام؟

جالب است بدانید که برخی پژوهشگران معتقدند تغییرات صوتی می‌توانند یکی از اولین نشانه‌های بیماری پارکینسون باشند. در دانشگاه موناش استرالیا، پژوهشی در حال انجام است که با استفاده از سی‌تی‌اسکن، تغییرات صوتی را به‌عنوان ابزار تشخیص زودهنگام بررسی می‌کند. هدف این است که بتوان بیماری را تا ۸ سال زودتر از روش‌های فعلی تشخیص داد.

اگرچه اصطلاح «پارکینسون حنجره» در منابع علمی وجود ندارد، اما آنچه گوگوش با آن مواجه است، بخشی واقعی و مستند از تأثیرات بیماری پارکینسون بر گفتار و صداست. این اختلالات می‌توانند برای هنرمندان و افراد فعال در حوزه ارتباطات بسیار چالش‌برانگیز باشند، اما با روش‌های درمانی نوین، امید به بهبود کیفیت زندگی همچنان وجود دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
گوگوش فائقه آتشین خواننده زن پارکینسون حنجره بیماری خبر فوری
در آستانه انتخابات عراق؛ احزاب شیعی در دام شبکه‌های قدیمی حزب بعث؟
نگرانی ایران درباره حمله به ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد در صورت اعلام محل آن منطقی است/ برنامه ترامپ درباره ایران را نمی‌دانم!
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«شاه‌ماهی» موسیقی ایران که فرزند خود را نابود کرد! + عکس
گوگوش به خاطر رها اعتمادی پسرش را آواره کرد!
چرا منوتو برای یک مصاحبه ۲۵۰ هزار دلار به گوگوش داد؟
ویدیوی وضعیت وخیم گوگوش 74 ساله
گوگوش و بهروز وثوقی از سوی سازمان سینمایی به رسمیت شناخته شدند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZXa
tabnak.ir/005ZXa