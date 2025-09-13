وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تساوی خانگی مقابل فولاد خوزستان تاکید کرد که تیمش روند خوبی دارد.

به گزارش تابناک، گزیده صحبت‌های وحید هاشمیان بعد از تساوی یک بر یک پرسپولیس برابر فولاد خوزستان را بخوانید:

بازی خیلی خوبی انجام دادیم. به آن استانداردی که می‌خواهیم هنوز نرسیدیم. ضربه خطایی که منجر به گل شد شاید یک مقدار بازی را عوض کرد اما دوباره به شرایط خوب برگشتیم.

روند تیم خیلی خوب شده اما هنوز به تکامل نرسیدیم. تعداد زیادی از بازیکنان را نداشتیم اما در هفته‌های بعد بازی‌های خوبی انجام می‌دهیم و به بالای جدول خواهیم رسید.

میلاد محمدی بازی خیلی خوبی داشت و گلی که خوردیم بخاطر خطای بیفوما بود. در گلی که خوردیم میلاد نقشی نداشت.

صحرایی تیم ملی امید بود و آسیب دید و سرژ هم مصدوم است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم از داشته‌هایمان استفاده کنیم. به نظر من میلاد محمدی بازی خوبی انجام داد.

موقعیت‌های ما در نیمه دوم بیشتر از سمت اورنوف بود و پاس‌های خوبی داد که به نتیجه نرسید. تعویض‌های ما در جهت موفقیت تیم بود و تاثیرش را گذاشت.

بیفوما تا زمانی که بود خیلی خوب بازی کرد و تعویض‌ها برای این است از همه ظرفیتمان استفاده کنیم.

۴ بازیکن بزرگسال و ۲ بازیکن امیدمان را نداشتیم. دو بازیکن هم از ازبکستان و منته‌نگرو نداشتیم. به این‌ها باید آسیب‌دیدگی‌ها را باید اضافه کنیم.