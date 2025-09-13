کولاک طارمی در نخستین بازی برای المپیاکوس

مهدی طارمی شروع فوق‌العاده‌ای با تیم جدیدش، المپیاکوس، داشت. او در اولین حضور خود در میدان، توانست تاثیرگذاری خود را نشان دهد و با دقایق درخشان، طرفداران را خوشحال کند.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبال ۳۶۰، مهدی طارمی شروع فوق‌العاده‌ای با تیم جدیدش، المپیاکوس، داشت. او در اولین حضور خود در میدان، توانست تاثیرگذاری خود را نشان دهد و با دقایق درخشان، طرفداران را خوشحال کند.

در دقیقه ۸۸، طارمی موفق شد گل اول خود را برای المپیاکوس به ثمر برساند و شادی بزرگی را به هواداران هدیه کند. اما شاهکار او در دقیقه ۹۰+۳ رخ داد؛ جایی که موفق شد دومین گل تیمش را ثبت کند و اولین بازی‌اش را با دو گل به پایان برساند.

علاوه بر گلزنی، طارمی در جریان بازی موقعیتی هم ایجاد کرد و پنالتی گرفت، که یازیچی نتوانست از آن استفاده کند.

شروع فوق‌العاده مهدی طارمی در سوپرلیگ یونان نشان داد که او می‌تواند به سرعت در تیم جدیدش بدرخشد و یکی از مهره‌های کلیدی المپیاکوس باشد. ستاره تیم ملی ایران، حالا با ۲۰ دقیقه حضور درترکیب المپیاکوس به صدر جدول گلزنان لیگ یونان رسیده است.