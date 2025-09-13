رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از جلسه با وزیر خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد که از هر کدام به موقع استفاده می‌کند. اگر اروپایی ها و آژانس به تعهدات خود عمل کنند،

به گزارش تابناک، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از جلسه با وزیر خارجه گفت: یکی از گزینه‌های ایران در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه خروج از NPT است اما همه گزینه‌های ما این یک مورد نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد که از هر کدام به موقع استفاده می‌کند.

عزیزی گفت: اگر اروپایی ها و آژانس به تعهدات خود عمل کنند، قرار بر این شده است که با همین توافق نامه موضوع اسنپ‌بک منتفی شود مگر اینکه اروپایی ها نقض عهد کنند یا آژانس از عمل به تعهدات عاجز باشد.