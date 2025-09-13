جزئیات مرگ تلخ پدر گنبدی و سه فرزندش در چاه

به گزارش تابناک، سرهنگ نادعلی صادقی، بعدازظهر امروز ۲۲ شهریور در جمع خبرنگاران در گنبدکاووس اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر گازگرفتگی چهار نفر در چاه در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی تصریح کرد: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد، فردی ۲۰ساله به‌قصد بیرون آوردن یک رأس گوسفند به درون چاه رفته و بیرون نیامده است سپس به ترتیب پدری با دو فرزندش برای کمک و نجات آنان به درون چاه می‌روند که در اثر وجود گاز درون چاه جان می‌دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: جسد چهار متوفی با کمک نیروهای امدادی از داخل چاه خارج و پس از هماهنگی قضایی به سردخانه منتقل شد.

وی ضمن تأسف از این حادثه دلخراش، ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.