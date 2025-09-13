آسمان شب‌های پاییز ۲۰۲۵ پر از شگفتی خواهد بود؛ از بارش‌های شهابی متعدد و احتمال یک طوفان شهابی نادر گرفته تا عبور دنباله‌داری میان‌ستاره‌ای و طلوع سه ابرماه درخشان. علاقه‌مندان به رصد آسمان در ایران می‌توانند از مهر تا آذر منتظر یکی از تماشایی‌ترین فصل‌های نجومی سال باشند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، اعتدال پاییزی در ۳۱ شهریور آغازگر فصل تازه‌ای از رویدادهای نجومی خواهد بود. مهم‌ترین آنها شامل شش بارش شهابی است که برخی از آنها ممکن است آسمان را به نمایشگاهی از صدها شهاب در هر ساعت تبدیل کنند. بارش «دراکونیدها» در ۱۵ مهر می‌تواند اوج خود را با تا ۴۰۰ شهاب در ساعت تجربه کند؛ رویدادی که در صورت رخ دادن، یکی از نادرترین طوفان‌های شهابی دهه‌های اخیر خواهد بود.

در کنار این رخدادها، دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای 3I/ATLAS که برای نخستین بار وارد منظومه شمسی شده است، از اواخر مهر تا اوایل آبان دوباره در آسمان بامدادی ظاهر می‌شود. هرچند با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست، اما با تلسکوپ‌های قدرتمند می‌توان آن را در نزدیکی سیاره زهره ردیابی کرد.

همچنین در پاییز امسال، سه ابرماه متوالی در مهر، آبان و آذر قابل مشاهده خواهند بود. روشن‌ترین آنها در ۱۳ آبان رخ می‌دهد که به‌عنوان نزدیک‌ترین و بزرگ‌ترین ماه کامل سال شناخته می‌شود.

از دیگر رویدادها می‌توان به «رژه سیاره‌ها» اشاره کرد؛ جایی که زحل، مشتری، ونوس و مریخ در طول شب‌های پاییز در آسمان دیده می‌شوند و گاه در کنار ماه ترکیب‌های تماشایی می‌سازند.

فصل پاییز با انقلاب زمستانی در ۳۰ آذر به پایان می‌رسد، اما تا آن زمان، آسمان فرصت‌های متعددی برای رصدگران حرفه‌ای و حتی علاقه‌مندان آماتور فراهم می‌کند تا شب‌های خود را به تماشای جلوه‌های نادر کیهانی اختصاص دهند.