روش بشقاب دیابت چیست؟

انجمن دیابت آمریکا روش «بشقاب دیابت» را به‌عنوان روشی ساده و مؤثر برای برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی توصیه می‌کند.

این روش به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به شمارش کربوهیدرات‌ها یا اندازه‌گیری دقیق، وعده‌های غذایی متعادل و مناسبی داشته باشید.

نحوه استفاده از روش بشقاب دیابت:

بشقاب ۹ اینچی انتخاب کنید: یک بشقاب با قطر حدود ۲۳ سانتی‌متر مناسب است. نیمی از بشقاب را با سبزیجات غیرنشاسته‌ای پر کنید: سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، هویج، گل‌کلم و کاهو که کالری و کربوهیدرات کمی دارند و سرشار از فیبر و مواد مغذی هستند. یک‌چهارم بشقاب را با پروتئین‌های کم‌چرب پر کنید: گوشت‌های بدون چربی، مرغ بدون پوست، ماهی، تخم‌مرغ، توفو و حبوبات گزینه‌های مناسبی هستند. یک‌چهارم بشقاب را با کربوهیدرات‌های با کیفیت پر کنید: غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای، نان سبوس‌دار، سیب‌زمینی شیرین، میوه‌ها و لبنیات کم‌چرب. نوشیدنی بدون کالری مصرف کنید: آب، چای بدون قند یا نوشیدنی‌های بدون کالری دیگر.

این روش به شما کمک می‌کند تا با استفاده از یک بشقاب ساده، وعده‌های غذایی متعادل و مناسبی داشته باشید که به مدیریت قند خون کمک می‌کند.