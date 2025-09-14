روش بشقاب دیابت چیست؟

این روش به شما کمک میکند تا بدون نیاز به شمارش کربوهیدراتها یا اندازهگیری دقیق، وعدههای غذایی متعادل و مناسبی داشته باشید.
نحوه استفاده از روش بشقاب دیابت:
بشقاب ۹ اینچی انتخاب کنید: یک بشقاب با قطر حدود ۲۳ سانتیمتر مناسب است.
نیمی از بشقاب را با سبزیجات غیرنشاستهای پر کنید: سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، هویج، گلکلم و کاهو که کالری و کربوهیدرات کمی دارند و سرشار از فیبر و مواد مغذی هستند.
یکچهارم بشقاب را با پروتئینهای کمچرب پر کنید: گوشتهای بدون چربی، مرغ بدون پوست، ماهی، تخممرغ، توفو و حبوبات گزینههای مناسبی هستند.
یکچهارم بشقاب را با کربوهیدراتهای با کیفیت پر کنید: غلات کامل مانند برنج قهوهای، نان سبوسدار، سیبزمینی شیرین، میوهها و لبنیات کمچرب.
نوشیدنی بدون کالری مصرف کنید: آب، چای بدون قند یا نوشیدنیهای بدون کالری دیگر.
این روش به شما کمک میکند تا با استفاده از یک بشقاب ساده، وعدههای غذایی متعادل و مناسبی داشته باشید که به مدیریت قند خون کمک میکند.
