En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روش بشقاب دیابت چیست؟

انجمن دیابت آمریکا روش «بشقاب دیابت» را به‌عنوان روشی ساده و مؤثر برای برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی توصیه می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۱۶
| |
2 بازدید
روش بشقاب دیابت چیست؟

این روش به شما کمک می‌کند تا بدون نیاز به شمارش کربوهیدرات‌ها یا اندازه‌گیری دقیق، وعده‌های غذایی متعادل و مناسبی داشته باشید.

نحوه استفاده از روش بشقاب دیابت:

  1. بشقاب ۹ اینچی انتخاب کنید: یک بشقاب با قطر حدود ۲۳ سانتی‌متر مناسب است.

  2. نیمی از بشقاب را با سبزیجات غیرنشاسته‌ای پر کنید: سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، هویج، گل‌کلم و کاهو که کالری و کربوهیدرات کمی دارند و سرشار از فیبر و مواد مغذی هستند.

  3. یک‌چهارم بشقاب را با پروتئین‌های کم‌چرب پر کنید: گوشت‌های بدون چربی، مرغ بدون پوست، ماهی، تخم‌مرغ، توفو و حبوبات گزینه‌های مناسبی هستند.

  4. یک‌چهارم بشقاب را با کربوهیدرات‌های با کیفیت پر کنید: غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای، نان سبوس‌دار، سیب‌زمینی شیرین، میوه‌ها و لبنیات کم‌چرب.

  5. نوشیدنی بدون کالری مصرف کنید: آب، چای بدون قند یا نوشیدنی‌های بدون کالری دیگر.

این روش به شما کمک می‌کند تا با استفاده از یک بشقاب ساده، وعده‌های غذایی متعادل و مناسبی داشته باشید که به مدیریت قند خون کمک می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دیابت کربوهیدارت ها انجمن دیابت آمریکا
در آستانه انتخابات عراق؛ احزاب شیعی در دام شبکه‌های قدیمی حزب بعث؟
نگرانی ایران درباره حمله به ذخائر اورانیوم ۶۰ درصد در صورت اعلام محل آن منطقی است/ برنامه ترامپ درباره ایران را نمی‌دانم!
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راهکار کنترل چربی خون برای افراد بالای ۳۰ سال
کاهش طبیعی قند خون و کلسترول با بهترین خوراکی‌ها
پیشرفت دیابت با یک داروی جدید کند می شود
خداحافظی با تزریق انسولین
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZWq
tabnak.ir/005ZWq