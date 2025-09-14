راز محافظت از مغز کشف شد

ورزش هوازی و تمرینات کششی می‌توانند به حفظ عملکرد شناختی و سلامت مغز بازماندگان سکته کمک کنند.

به گزارش تابناک؛ پس از سکته مغزی، کاهش فوری در توانایی‌های شناختی معمول است و حدود یک‌سوم بازماندگان ممکن است دچار زوال عقل پس از سکته شوند که به معنای کاهش پیشرونده در عملکرد تفکر و حافظه است. ورزش به عنوان روشی موثر در بهبود عملکرد شناختی شناخته شده است.

یک مطالعه بین‌المللی به رهبری دانشگاه موناش، تاثیر دو نوع ورزش شامل ورزش هوازی و تمرینات کششی و تعادلی را بر مغز و عملکرد شناختی بیماران پس از سکته مغزی بررسی کرد. در این پژوهش ۱۰۷ نفر که سکته انسدادی را تجربه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی که ورزش هوازی و مقاومتی انجام دادند و گروهی که تمرینات تعادلی و کششی داشتند.

در طول مدت مطالعه، اسکن مغزی و آزمون‌های شناختی انجام شد تا تغییرات در حجم هیپوکامپ و عملکرد ذهنی سنجیده شود. نتایج نشان داد که هر دو نوع ورزش از میزان کاهش حجم مغز کاسته و سلامت مغزی را حفظ کردند، اما ورزش هوازی بهبود اندکی در عملکرد اجرایی شناختی به همراه داشت. همچنین ورزش هوازی ایمن ارزیابی شد و هیچ عارضه جدی گزارش نشد.

این یافته‌ها حاکی از آن است که هر دو نوع ورزش می‌توانند به حفظ سلامت مغز و بهبود مهارت‌های شناختی پس از سکته کمک کنند، اگرچه تاثیر دقیق آنها بر زندگی روزمره هنوز نیازمند تحقیقات بیشتر است. محدودیت‌هایی مانند تعداد محدود شرکت‌کنندگان و گروه کنترل فعال، بر تعمیم نتایج تاثیرگذار بوده است.