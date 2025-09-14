En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز محافظت از مغز کشف شد

ورزش هوازی و تمرینات کششی می‌توانند به حفظ عملکرد شناختی و سلامت مغز بازماندگان سکته کمک کنند.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۱۵
| |
503 بازدید
راز محافظت از مغز کشف شد

به گزارش تابناک؛ پس از سکته مغزی، کاهش فوری در توانایی‌های شناختی معمول است و حدود یک‌سوم بازماندگان ممکن است دچار زوال عقل پس از سکته شوند که به معنای کاهش پیشرونده در عملکرد تفکر و حافظه است. ورزش به عنوان روشی موثر در بهبود عملکرد شناختی شناخته شده است.

یک مطالعه بین‌المللی به رهبری دانشگاه موناش، تاثیر دو نوع ورزش شامل ورزش هوازی و تمرینات کششی و تعادلی را بر مغز و عملکرد شناختی بیماران پس از سکته مغزی بررسی کرد. در این پژوهش ۱۰۷ نفر که سکته انسدادی را تجربه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی که ورزش هوازی و مقاومتی انجام دادند و گروهی که تمرینات تعادلی و کششی داشتند.

در طول مدت مطالعه، اسکن مغزی و آزمون‌های شناختی انجام شد تا تغییرات در حجم هیپوکامپ و عملکرد ذهنی سنجیده شود. نتایج نشان داد که هر دو نوع ورزش از میزان کاهش حجم مغز کاسته و سلامت مغزی را حفظ کردند، اما ورزش هوازی بهبود اندکی در عملکرد اجرایی شناختی به همراه داشت. همچنین ورزش هوازی ایمن ارزیابی شد و هیچ عارضه جدی گزارش نشد.

این یافته‌ها حاکی از آن است که هر دو نوع ورزش می‌توانند به حفظ سلامت مغز و بهبود مهارت‌های شناختی پس از سکته کمک کنند، اگرچه تاثیر دقیق آنها بر زندگی روزمره هنوز نیازمند تحقیقات بیشتر است. محدودیت‌هایی مانند تعداد محدود شرکت‌کنندگان و گروه کنترل فعال، بر تعمیم نتایج تاثیرگذار بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سلامت مغز زوال عقل ورزش هوازی
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
چرا مخالفان جمهوری اسلامی هم با تجزیه ایران مخالفند؟/جنگ تحمیلی بخشی از پازل تجزیه ایران بود/ لزوم پایان دادن به حاشیه‌نشینی اقوام و مذاهب در ساختار قدرت
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کلید طلایی سلامت مغز
انگشت در بینی‌تان نکنید، آلزایمر می‌گیرید!
راز تلخ ۳ شب بی‌خوابی در هفته
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZWp
tabnak.ir/005ZWp