\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u06cc\u062c\u06cc\u200c \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u0639\u062f\u062f \u0648\u0627\u0645 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u06f2\u06f3 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f\u060c \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u0633\u0648\u062f \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc \u0648\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062c\u06cc\u200c\u06a9\u0627\u0644\u0627 \u06f5\u06f1 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0633\u062a.