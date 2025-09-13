En
سود واقعی وام دیجی‌کالا ۵۱ درصد است!

کد خبر: ۱۳۲۸۲۰۶
سود واقعی وام دیجی‌کالا ۵۱ درصد است!

به گزارش تابناک، در حالی که دیجی‌ کالا در تبلیغات خود عدد وام پرداختی را ۲۳ درصد اعلام می‌کند، محاسبه هزینه‌های دریافتی از سوی این شرکت نشان می‌دهد سود واقعی وام‌های دیجی‌کالا ۵۱ درصد است.

