جامعه جهانی به ویژه رسانه های آزاد باید هوشیار باشند و فریب این بازی خطرناک را نخورند. باید روایت اصلی را فراموش نکنیم: کشتار هزاران غیرنظامی بیگناه در غزه، نسل کشی و جنایات جنگی در غزه و فلسطین، حملات ددمنشانه علیه سایر کشورها ایران، سوریه و قطر ولبنان و یمن و عراق.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، ترور چارلی کرک فعال رسانه ای و اجتماعی طرفدار اسرائیل و مخالف اسلام در ایالت یوتای امریکا توجه افکار عمومی و رسانه ها و شبکه های اجتماعی امریکا و جهان را بخود جلب کرد و مقامات امریکایی و غربی با محکوم کردن آن، موضوع امنیت ملی و داخلی امریکا را مورد توجه قرار دادند و پرچم ها در امریکا نیمه افراشته شد.

حسن صفرخانی کارشناس و پژوهشگر در این‌باره یادداشتی نوشته که برای انتشار در اختیار تابناک قرار گرفته است.

در ادامه مشروح این‌نوشتار را می‌خوانیم:

با توجه یه جنایات وحشیانه اسرائیل در غزه و فلسطین و بمباران محل استقرار هیئت حماس در دوحه و تجاوز بی شرمانه علیه ایران و راه افتادن ناوگان صمود و فشار افکار عمومی امریکا و جهان و محکومیت های جهانی رژیم صهیونیستی و حامی جدی آن امریکای جنایت کار بخاطر این حجم بالا از جنایات بشری، در یک توافق پنهان بین نهاد های امنیتی و جاسوسی اسرائیل و امریکا (موساد و سیا) با طراحی ترور یکی از حامیان آزادی اسلحه و اسرائیل " چارلی کرک" در امریکا، در پی انحراف افکار عمومی و رسانه ها و شبکه های اجتماعی امریکا و جهان از جنایات اسرائیل در قطر و غزه و فلسطین و ناوگان پشتیبانی و امداد به مردم غزه به موضوع چارلی کرک می باشند.از این دست پروژه ها در امریکا کم نیست، ترور جان اف کندی و ... شاهد این مدعاست.

اما پرسش بزرگتر این است: چرا اسرائیل چنین خطری را می‌پذیرد و عمداً یک شهروند آمریکایی را به قتل می‌رساند؟

پاسخ را باید در استراتژی کلان تلآویو جستجو کرد. اسرائیل که در ماه‌های اخیر و روزهای اخیر تحت شدیدترین انتقادات بین المللی به دلیل کشتار غیرنظامیان، به ویژه کودکان و زنان در غزه و بمباران نشست هیئت صلح حماس در قطر و حمله به ناوگان مردمی صمود قرار گرفته، دنبال تغییر کانون توجه مردم امریکا بعنوان حامی اصلی خود و افکار عمومی جهان و ایجاد یک «افسانه جدید» است.

ترور کرک، روزنامه نگار آمریکایی و فعال اجتماعی و سیاسی حامی اسرائیل و ترامپ و پرچم دار آزادی و توسعه حمل سلاح در امریکا در حین سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی ایالت یوتای امریکا نقطه عطفی در کارزار گسترده رژیم صهیونیستی برای ساکت کردن صدای مخالفان و منحرف کردن افکار عمومی جهان از جنایتهای بی‌وقفه خود است.

اهداف پشت پرده ترور:

۱. خلق یک قربانی جدید: اسرائیل البته و احتمالا با همکاری سیا با ترور یک حامی آزادی حمل سلاح و روزنامه نگار و فعال اجتماعی و سیاسی آمریکایی طرفدار خود ، به خوبی میداند که واکنش افکار عمومی و رسانه های امریکا و غرب را برخواهد انگیخت. اما این دقیقاً همان چیزی است که میخواهد. آنها میخواهند بحث از «کشتار فلسطینیها» و جنایت رژیم صهیونیستی علیه کودکان و زنان و نسل کشی اسرائیل و تجاوزات بی شرمانه به قطر به «کشتار یک آمریکایی» تغییر کند. وقتی قربانی یک شهروند غربی طرفدار اسرائیل باشد، وزن رسانه ای آن و درگیر کردن شبکه های اجتماعی در امریکا، غرب و جهان رسانه ای همسو به مراتب بیشتر از مرگ روزانۀ دهها فلسطینی بیگناه و حملات بی شرمانه به نشست صلح حماس یا حمله به ناوگان حمایت از مردم غزه "صمود " خواهد بود.

۲. جابه جایی انگ یهودستیزی: این خطرناکترین بخش بازی اسرائیل است. این رژیم هرگونه انتقاد از سیاستهای خود را به عنوان «یهودستیزی» معرفی می‌کند. با ترور کرک، اسرائیل و لابی‌های حامی آن بلافاصله هر معترضی را به خشونت و یهودستیزی متهم خواهند کرد. آنها می‌خواهند این (narrative روایت) را جا بیندازند که: «ترور چارلی کرک حامی اسرائیل، در واقع آسیب زدن به اسرائیل و در نهایت یهودیان است.» این کار باعث توسعه اسلام ستیزی و اسلام هراسی می‌شود.

۳. انحراف از جنایات جاری: همزمان با تحقیقات روی ترور کرک، بمباران غزه و کشتار فلسطینیان و طرح اشغال کامل غزه با شدت ادامه پیدا خواهد کرد. اسرائیل امیدوار است با متمرکز کردن توجه رسانه ها روی پروندۀ یک فعال اجتماعی ، سیاسی و رسانه طرف دار خود ، از پوشش خبری جنایات گسترده علیه هزاران نفر و محکومیت حملات علیه قطر جلوگیری کند. این یک ترفند کلاسیک برای دزدیدن کانون توجه است.

۴. هدف قرار دادن مسلمانان و منتقدان: این استراتژی تنها محدود به چارلی کرک نیست. اسرائیل و متحدانش با گستاخی تمام، با فریب افکار عمومی و متهم کردن مسلمانان و مخالفان اسرائیل در این حادثه سعی خواهند کرد، هر صدای مخالفی را -چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی یا سکولار- که علیه اشغالگری و آپارتاید و نسل کشی و جنایات جنگی و قتل و عام کودکان، زنان و بیماران و خبرنگاران و تجاوزات بی شرمانه علیه کشورها را صحبت میکنند، را به یهودستیزی متهم کنند . این اتهام زنیها نه برای محافظت از یهودیان، که برای حفاظت از پروژۀ ( expansionist توسعه طلبانه) اسرائیل طراحی شده است. آنها میخواهند جامعۀ بین المللی را بترسانند و سکوت را بر فضای انتقادی حاکم کنند.

ترور چارلی کرک برای اسرائیل یک «فرصت رسانه ای» حساب شده محسوب میشود. این رژیم با طراحی و اجرای این حادثه از مرگ یک انسان برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند تا هم افکار عمومی آمریکا و جهان را منحرف کند هم هرگونه اعتراض به جنایاتش را در لفافه اتهامات دروغین یهودستیزی خفه کند.

جامعه جهانی به ویژه رسانه های آزاد باید هوشیار باشند و فریب این بازی خطرناک را نخورند. باید روایت اصلی را فراموش نکنیم: کشتار هزاران غیرنظامی بیگناه در غزه، نسل کشی و جنایات جنگی در غزه و فلسطین ، حملات ددمنشانه علیه سایر کشورها" ایران، سوریه و قطر ولبنان و یمن و عراق ... " حمله به فعالان حقوق بشر در قالب ناوگان حمایت از مردم غزه " صمود " و جریان افکار عمومی جهانی در مخالفت با جنایات اسرائیل موضوعاتی هستند که اسرائیل نمی خواهد دیده شوند.

نباید اجازه دهیم قربانی شدن یک فعال اجتماعی و سیاسی در امریکا، بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تراژدی و جنایتی بزرگی شود که اسرائیل آن را رقم زده و منشاء آن است.