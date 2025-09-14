En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازی جدید اسرائیل با ترور چارلی کرک/چرا رژیم صهیونیستی چنین‌خطری را می‌پذیرد؟

جامعه جهانی به ویژه رسانه های آزاد باید هوشیار باشند و فریب این بازی خطرناک را نخورند. باید روایت اصلی را فراموش نکنیم: کشتار هزاران غیرنظامی بیگناه در غزه، نسل کشی و جنایات جنگی در غزه و فلسطین، حملات ددمنشانه علیه سایر کشورها ایران، سوریه و قطر ولبنان و یمن و عراق.
کد خبر: ۱۳۲۸۲۰۰
| |
3344 بازدید
|
۱

بازی جدید اسرائیل با ترور چارلی کرک/چرا رژیم صهیونیستی چنین‌خطری را می‌پذیرد؟

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، ترور چارلی کرک فعال رسانه ای و اجتماعی طرفدار اسرائیل و مخالف اسلام در ایالت یوتای امریکا توجه افکار عمومی و رسانه ها و شبکه های اجتماعی  امریکا و جهان  را بخود جلب کرد و مقامات امریکایی و غربی با محکوم کردن آن، موضوع امنیت ملی و داخلی امریکا را مورد توجه قرار دادند و پرچم ها در امریکا نیمه افراشته شد.

حسن  صفرخانی کارشناس و پژوهشگر در این‌باره یادداشتی نوشته که برای انتشار در اختیار تابناک قرار گرفته است.

در ادامه مشروح این‌نوشتار را می‌خوانیم:

با توجه یه جنایات وحشیانه اسرائیل در غزه و فلسطین و بمباران محل استقرار هیئت حماس در دوحه و تجاوز بی شرمانه علیه ایران و راه افتادن ناوگان صمود و فشار افکار عمومی امریکا و جهان و  محکومیت های جهانی رژیم صهیونیستی و حامی جدی آن امریکای جنایت کار بخاطر این حجم بالا از جنایات بشری، در یک توافق پنهان بین نهاد های امنیتی و جاسوسی اسرائیل و امریکا (موساد و سیا) با طراحی ترور یکی از حامیان آزادی  اسلحه و  اسرائیل  " چارلی کرک"  در امریکا،  در پی انحراف افکار عمومی و رسانه ها و شبکه های اجتماعی امریکا و جهان از جنایات اسرائیل در قطر و غزه و فلسطین و ناوگان پشتیبانی و امداد به مردم غزه  به موضوع چارلی کرک می باشند.از این دست پروژه ها در امریکا کم نیست، ترور جان اف کندی و ...  شاهد این مدعاست. 

اما پرسش بزرگتر این است: چرا اسرائیل چنین خطری را می‌پذیرد و عمداً یک شهروند آمریکایی را به قتل می‌رساند؟

پاسخ را باید در استراتژی کلان تلآویو جستجو کرد. اسرائیل که در ماه‌های اخیر  و روزهای اخیر تحت شدیدترین انتقادات بین المللی به دلیل کشتار غیرنظامیان، به ویژه کودکان و زنان در غزه  و  بمباران نشست هیئت صلح حماس در قطر و حمله به ناوگان مردمی صمود  قرار گرفته، دنبال تغییر کانون توجه مردم امریکا بعنوان حامی اصلی خود و افکار عمومی جهان و ایجاد یک «افسانه جدید» است.

ترور کرک، روزنامه نگار آمریکایی و فعال اجتماعی و سیاسی حامی اسرائیل و ترامپ و پرچم دار آزادی و توسعه حمل سلاح در امریکا  در حین سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی ایالت یوتای امریکا نقطه عطفی در کارزار گسترده رژیم صهیونیستی برای ساکت کردن صدای مخالفان و منحرف کردن افکار عمومی جهان از جنایتهای بی‌وقفه خود است.

اهداف پشت پرده ترور:

۱. خلق یک قربانی جدید: اسرائیل البته و احتمالا  با همکاری سیا با ترور یک حامی آزادی حمل سلاح و روزنامه نگار و فعال اجتماعی و سیاسی  آمریکایی طرفدار خود ، به خوبی میداند که واکنش افکار عمومی و رسانه های امریکا و غرب را برخواهد انگیخت. اما این دقیقاً همان چیزی است که میخواهد. آنها میخواهند بحث از «کشتار فلسطینیها» و جنایت رژیم صهیونیستی علیه کودکان و زنان و نسل کشی اسرائیل و تجاوزات بی شرمانه به قطر  به «کشتار یک آمریکایی» تغییر کند. وقتی قربانی یک شهروند غربی طرفدار اسرائیل باشد، وزن رسانه ای آن و درگیر کردن شبکه های اجتماعی در امریکا، غرب و جهان رسانه ای همسو به مراتب بیشتر از مرگ روزانۀ دهها فلسطینی بیگناه و حملات بی شرمانه  به نشست صلح حماس یا حمله به  ناوگان حمایت از مردم غزه "صمود " خواهد بود.

۲. جابه جایی انگ یهودستیزی: این خطرناکترین بخش بازی اسرائیل است. این رژیم هرگونه انتقاد از سیاستهای خود را به عنوان «یهودستیزی» معرفی می‌کند. با ترور کرک، اسرائیل و لابی‌های حامی آن بلافاصله هر معترضی را به خشونت و یهودستیزی متهم خواهند کرد. آنها می‌خواهند این (narrative روایت) را جا بیندازند که: «ترور چارلی کرک حامی اسرائیل، در واقع آسیب زدن به اسرائیل و در نهایت یهودیان است.» این کار باعث توسعه اسلام ستیزی و اسلام هراسی  می‌شود.

۳. انحراف از جنایات جاری: همزمان با تحقیقات روی ترور کرک، بمباران غزه و کشتار فلسطینیان و طرح اشغال کامل غزه با شدت ادامه پیدا خواهد کرد. اسرائیل امیدوار است با متمرکز کردن توجه رسانه ها روی پروندۀ یک فعال اجتماعی ، سیاسی و رسانه طرف دار خود ، از پوشش خبری جنایات گسترده علیه هزاران نفر  و محکومیت حملات علیه قطر جلوگیری کند. این یک ترفند کلاسیک برای دزدیدن کانون توجه است.

۴. هدف قرار دادن مسلمانان و منتقدان: این استراتژی تنها محدود به چارلی کرک نیست. اسرائیل و متحدانش با گستاخی تمام،  با فریب افکار عمومی و متهم کردن مسلمانان و مخالفان اسرائیل در این حادثه سعی خواهند کرد،  هر صدای مخالفی را -چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی یا سکولار- که علیه اشغالگری و آپارتاید  و نسل کشی و جنایات جنگی و قتل و عام کودکان، زنان و بیماران و خبرنگاران و تجاوزات بی شرمانه علیه کشورها را صحبت میکنند، را  به یهودستیزی متهم کنند . این اتهام زنیها نه برای محافظت از یهودیان، که برای حفاظت از پروژۀ ( expansionist  توسعه طلبانه) اسرائیل طراحی شده است. آنها میخواهند جامعۀ بین المللی را بترسانند و سکوت را بر فضای انتقادی حاکم کنند.

ترور چارلی کرک برای اسرائیل یک «فرصت رسانه ای» حساب شده محسوب میشود. این رژیم با طراحی و  اجرای این حادثه   از مرگ یک انسان برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند تا هم افکار عمومی آمریکا و جهان را منحرف کند هم هرگونه اعتراض به جنایاتش را در لفافه اتهامات دروغین یهودستیزی خفه کند.

جامعه جهانی به ویژه رسانه های آزاد باید هوشیار باشند و فریب این بازی خطرناک را نخورند. باید روایت اصلی را فراموش نکنیم: کشتار هزاران غیرنظامی بیگناه در غزه، نسل کشی و جنایات جنگی در غزه و فلسطین ، حملات ددمنشانه علیه سایر کشورها"  ایران، سوریه و قطر ولبنان و یمن و عراق  ... " حمله به فعالان حقوق بشر در قالب ناوگان حمایت از مردم غزه " صمود " و جریان افکار عمومی جهانی در مخالفت با جنایات اسرائیل  موضوعاتی هستند که اسرائیل نمی خواهد دیده شوند.

نباید اجازه دهیم قربانی شدن یک فعال اجتماعی و سیاسی در امریکا، بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تراژدی و جنایتی بزرگی شود که اسرائیل آن را رقم زده و منشاء آن است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چارلی کرک ترور تروریسم اسرائیل اسراییل آمریکا یهود صهیونیسم
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
2
1
پاسخ
این موارد را ترجمه کنید در سایت ها و شبکه های اجتماعی سایر کشورها بخصوص آمریکا و اروپا نشر دهید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۳۰ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۱۹ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZWa
tabnak.ir/005ZWa