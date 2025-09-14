فرار خلاقانه ۳ خواهر روحانی از خانه سالمندان

سه راهبه اتریشی که همگی بالای 80 سال سن دارند از خانه سالمندان خود فرار کردند و به دیر سابق خود بازگشتند. خواهر برنادت 88 ساله، خواهر رجینا 86 ساله، خواهر ریتا 82 ساله حالا تنها راهبه های دیر « کلاستر گلدنستاین» در نزدیکی سالزبورگ اتریش هستند.

آنها به کمک شاگردان سابق خود و یک قفل ساز موفق به فرار از خانه سالمندان شدند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، مقامات کلیسای محلی از فرار آنها بدین شکل بسیار ناراحت هستند. اما خواهران خیلی شادمان هستند. خواهر ریتا می گوید: « من خیلی خوشحالم که بالاخره دوباره به خانه ی خودم برگشتم خیلی دلم برای اینجا تنگ شده بود . خدا رو شاکرم که توانستم دوباره به اینجا برگردم.»

این سه خواهر روحانی ادعا می کنند که در دسامبر سال 2023 بر خلاف میل باطنیشان آنها را از دیر بیرون کردند و به خانه سالمندان فرستادند. خواهر برنادت می گوید: آنها حتی نظر ما را هم نپرسیدند. ما حق ماندن در اینجا را تاز مان مرگمان داشتیم. این سه راهبه بیشتر عمر خودشان را در قلعه کلاستر گلدنستاین گذرانده اند. این قلعه از سال 1877 یک دیر و مدرسه خصوصی برای دختران مذهبی بوده است این مدرسه از سال 2017 پسر ها را هم ثبت نام کرده است.

حالا این سه خواهر روحانی می گویند که مصمم هستند تا آخر عمرشان در این دیر بمانند.