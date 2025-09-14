En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هزینه ۵۲ همتی برای مرگ یک دریاچه! / با این همه هزینه چه پروژه‌هایی می‌توانست به سرانجام برسد؟

طی این سال ها، منابع قابل توجهی برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته، اما ضعف نظارت، ناکارآمدی برنامه‌ها و فقدان شفافیت در مدیریت، باعث شده است این سرمایه عظیم نه تنها به نتیجه نرسد، بلکه فرصتی برای توسعه پایدار منطقه از دست برود.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۸۰
| |
768 بازدید
|
۷

هزینه ۵۲ همتی برای مرگ یک دریاچه! / با این همه هزینه چه پروژه‌هایی می‌توانست به سرانجام برسد؟

دریاچه ارومیه این روزها در شرایطی قرار دارد که از نظر محیط زیستی در وضعیت هشدار است و سطح آب آن به صفر رسیده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این دریاچه که زمانی نشانه‌ای از خشکی در آن مشاهده نمی‌شد، امروز به دلیل برداشت‌های بی‌رویه آب، حفر چاه‌های غیرمجاز و تغییرات اقلیمی، به نقطه بحرانی رسیده و کارشناسان نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی و تهدید سلامت مردم منطقه هشدار می‌دهند.

ستادی برای دریافت بودجه های کلان!

با این حال، از منظر اقتصادی، نکته قابل توجه ناکارآمدی برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه است؛ ستادی که در دولت روحانی با هدف احیای دریاچه بحران زده شکل گرفت و از همان ابتدا بودجه‌های قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های احیایی دریافت کرد. عیسی کلانتری، اولین دبیر این ستاد، دو سال پیش اعلام کرده بود که «حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان با احتساب ارزش روز ریال از منابع عمومی یا صندوق توسعه ملی برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده است.»

۵۲ همتی که بی فایده بود!

این رقم (احیای دریاچه ارومیه ) امروز به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ مبلغی که رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی خردادماه امسال آن را اعلام کرد و صراحتاً تأکید کرد که با این هزینه کلان، نتیجه ملموسی در احیای دریاچه حاصل نشده است.

کارشناسان معتقدند ناکارآمدی ستاد و ضعف برنامه‌ریزی، ریشه اصلی این شکست است. اما نکته قابل تامل، پیامد فرصت‌سوزی این بودجه عظیم است. اگر ۵۲ هزار میلیارد تومان صرف توسعه زیرساخت‌ها، طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زایی در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه می‌شد، بخش قابل توجهی از مشکلات مردم و بیکاری منطقه قابل کاهش بود و رونق تولید و رشد اقتصادی به دنبال داشت.

برای مقایسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی اعلام کرده است که از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار عمرانی استان در سه سال گذشته، تنها ۹۴ هزار میلیارد ریال تخصیص یافته و این میزان ۷۰ درصد بودجه مصوب را تشکیل می‌دهد. این یعنی هزینه ۵۲ همتی صرف دریاچه ارومیه، بیش از پنج برابر بودجه عمرانی تخصیص یافته استان بوده است، ولی بدون نتیجه عملی در حوزه احیای دریاچه.

به این ترتیب، در حالی که منابع قابل توجهی از کشور برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته است، ضعف نظارت، ناکارآمدی برنامه‌ها و فقدان شفافیت در مدیریت، باعث شده است این سرمایه عظیم نه تنها به نتیجه نرسد، بلکه فرصتی برای توسعه پایدار منطقه از دست برود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دریاچه ارومیه احیای دریاچه ارمیه بودجه عمرانی
عبدالجبار کاکایی: اسلحه را از بچه‌های جنگ گرفتند، اما خشونت را نه/ این‌ها فقط دشمن دارند، نه مخالف
علی لاریجانی به سعودی ها چه خواهد گفت؟
قطر نمی‌تواند حمله اسرائیل را تلافی کند/ ترور رهبران حماس در ترکیه محتمل است/ ایمان اعراب به آمریکا متزلزل شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
8
پاسخ
خوب این چاهی بود که اگرچه برای مردم به آب نرسید ولی برای متولیان و مسِولانش به نون خوب و حسابی رسید!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
1
1
پاسخ
حال باید توضیحات لازم از دولت روحانی و شخص صاحب نظر یعنی عیسی کلانتری که دایم در مورد کاشت هندوانه نظر میدن خواست که چرا برنامه علمی برای کارعبث انجام نشده است. باید مسیولین امر پاسخگو باشند
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
تابناک جان کاهش ریز هزینه کرد این مبلغ در طرح های احیا رو منتشر می کردی ببنیم با 500 میلیون دلار چیکار کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
مرحوم کدوانی در تلویزیوم هزار بار داد زد هزینه نکنید فایده ای ندارد ذی نفعان به فکر جیبشان بودند و متاسفانه میلیارها تومان از گلوی مردم زده شد و بور ریخته شد.
با این پول ها هزاران نقطه خطرناک برای وقوع تصادفات در کشور یا مثلا آسفالت جاده ها می شد رفع و هزینه کرد ولی ... افسوس.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
2
پاسخ
اختصاص دادن چه اهمیتی داره؟ مهم هزینه شدن در این مسیر بود که نشد. اگه راستی میگین محل هزینه کرد این همه بودجه ای که اختصاص دادین رو جز به جز منتشر کنید تا مردم خودشون قضاوت کنن. و اگه نمیتونین اینکارو بکنین (که قطعا نمیتونین) اعداد بی سر و ته ردیف نکنین تو ذهن و روان مردم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
1
پاسخ
اتفاقا من هم هزار میلیارد دلار برای احیای دریاچه اختصاص دادم. البته فعلا ندارم تقدیم کنم. ایشالا هر موقع دستم رسید هزینه میکنم تو پروژه. به دریاچه بگین خشک نشه. چون ذاتا بودجه بهش تخصیص داده شده. اگه تا موقع رسیدن واقعی بودجه خشک بشه دیگه تقصیر خودشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
این 52 هزار میلیارد تومن اگه واسه دریاچه ارومیه آب نداشت واسه خیلی ها نون داشت شما برو بگرد دنبال پرتقال فروش که بودجه بود طرح هم بود خیلی ها هم بودن ولی دریاچه احیا نشد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۳۰ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۱۹ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۰ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۲ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZWG
tabnak.ir/005ZWG