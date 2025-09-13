به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، طی اعلام نظر قطعی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، نسبت به بخشی از آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ایراد قانونی وارد کرد.
در این نامه که با استناد به ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی تنظیم شده، آمده است: بر اساس بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم، «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری است و حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی، پس از ارزیابی وسع، به صورت رایگان پرداخت میشود».
قالیباف تأکید کرده است که تبصره (۱) ماده (۷) آییننامه مصوب هیأت وزیران که خانوارهایی با نتیجه نامشخص آزمون وسع را به طور پیشفرض دهک نهم محسوب کرده، از حیث تغییر ترتیبات قانونی، مغایر قانون است. بر این اساس، دولت موظف شده در مهلت یکهفتهای مقرر در قانون نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و نتیجه را به مجلس اعلام کند؛ در غیر این صورت بخش مورد ایراد «ملغی الاثر» خواهد شد.
