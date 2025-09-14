فوتبال امروز به روشنی نشان داده که کیفیت کنترل ذهنی بازیکن، کلید اصلی حفظ عملکرد بالا و مدیریت فشارهای سنگین مسابقات است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در فوتبال مدرن، عملکرد بازیکنان نه تنها به مهارتهای فنی و فیزیکی محدود میشود بلکه عامل روانی و کنترل ذهنی نیز نقش بیبدیلی در کیفیت بازی و تداوم موفقیتها دارد. این مسأله بهویژه برای مدافعانی که هر لحظه کوچکترین اشتباهشان میتواند فاجعهآفرین باشد، اهمیت دوچندانی دارد. علیرضا منصوریان، سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال، در تازهترین اظهارات خود به یکی از موضوعات مهم و کمتر بررسی شده در فوتبال ایران اشاره کرده است؛ تمرکز درونی و کنترل روانی عارف آقاسی، مدافع ملیپوش استقلال.
نهیب منصوریان به عارف!
عارف آقاسی، بازیکنی که سالهای اخیر به عنوان مهرهی دفاعی قابل اتکا مورد توجه قرار گرفته، در چند بازی اخیر استقلال دچار افت محسوسی شده که سرمربی سابق استقلال آن را به مسأله تمرکز و کنترل درونی ارتباط میدهد. منصوریان معتقد است که آقاسی در حال حاضر «تمرکز درونی ندارد» و همین عامل باعث میشود که اشتباهات مکرر در خط دفاعی به وجود بیاید.
این نظر بسیار مهم است چراکه اغلب تحلیلها و نقدهای فوتبالی روی تکنیک، تاکتیک و فیزیک بازیکنان فوتبال متمرکز میشوند و کمتر کسی به مسائل روانشناختی و ذهنی بازیکنان توجه میکند، اما فوتبال امروز به روشنی نشان داده که کیفیت کنترل ذهنی بازیکن، کلید اصلی حفظ عملکرد بالا و مدیریت فشارهای سنگین مسابقات است.
اهمیت تمرکز درونی در فوتبال
تمرکز درونی یعنی توانایی حفظ توجه و هوشیاری کامل نسبت به شرایط بازی، تصمیمگیری سریع و درست و مقابله با فشارهای روانی در حین مسابقه. در خط دفاع، این ویژگی حیاتیتر هم میشود، زیرا یک لحظه غفلت میتواند به اشتباه بزرگ منجر شود و نتیجه بازی را تحت تأثیر قرار دهد.
منصوریان در این زمینه تأکید دارد که آقاسی باید «شبانهروزی» خود را متمرکز بر فوتبال ببیند؛ به عبارت دیگر نیاز است که بازیکن نه فقط هنگام بازی بلکه در تمام اوقات ذهن خود را روی فوتبال و بهبود مستمر تواناییهایش نگه دارد. بدون این تمرکز پیوسته، حفظ کیفیت بازی و کاهش اشتباهات تقریباً ناممکن است.
مقایسه سرعت و فیزیک بدنی با همتیمیها
سرمربی سابق استقلال به موضوع سرعت آقاسی نیز اشاره کرده و او را با دو مدافع شاخص دیگر تیم ملی، یعنی شجاع خلیلزاده و کنعانی زادگان مقایسه میکند. بر اساس گفتههای منصوریان، عارف در سرعت عقبروی عملکرد خوبی دارد، اما از نظر فیزیکی و حجم عضلانی هنوز به سطح کنعانیزادگان نمیرسد. این ضعف نسبی فیزیکی باعث میشود که در نبردهای تن به تن و دوئلهای فیزیکی درگیر مشکل شود. با این حال، نکته مهمتر از فیزیک و سرعت، همان تمرکز درونی و مدیریت روانی است که به عقیده منصوریان، کلید اصلی موفقیت و بهبود عملکرد آقاسی خواهد بود.
نقش کادر فنی و تاثیر محیط تیمی
منصوریان همچنین به این نکته اشاره کرده که عملکرد مطلوب آقاسی در دوران حضورش در تیم تراکتور، نتیجه حمایتهای کادر فنی و فضای مناسب تیمی بوده است. در آن زمان، بازیکنی مثل شجاع خلیلزاده و مربیای مانند دراگان اسکوچیچ توانسته بودند شرایطی فراهم کنند که آقاسی بهترین تواناییهای خود را نشان دهد، اما اکنون که او در شرایط متفاوتی قرار دارد و فشارها و انتظارات بالاتر است، این بازیکن باید توانایی کنترل و مدیریت شرایط را به صورت فردی داشته باشد و روی بعد روانی خود بیشتر تمرکز کند. انتظارها از ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال بالاست چراکه ثابت کرده متخصص مسائل روحی و استاد جنگهای روانی است و خودش بهتر از هر کسی شاید بتواند عارف گمگشتهی استقلال را پیدا کند.
پیامدهای عدم کنترل روانی
اگر آقاسی نتواند تمرکز و کنترل روانی خود را بهبود بخشد، احتمال دارد اشتباهات او در بازیهای مهم بیشتر شده و جایگاهش در ترکیب تیم استقلال و حتی تیم ملی ایران به خطر بیفتد. در دنیای حرفهای فوتبال، رقابت برای گرفتن جایگاه در تیمها بسیار شدید است و هر افت عملکرد میتواند به سرعت جایگزینی را به دنبال داشته باشد.
نکته مهم اینکه فوتبال، مخصوصاً در سطح حرفهای، بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی کامل میان جسم، تکنیک، تاکتیک و روان است. عارف آقاسی با استعداد و ویژگیهای خوبی که دارد پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مدافعان کلیدی فوتبال ایران دارد اما تا زمانی که نتواند «تمرکز درونی» و کنترل روانی خود را تقویت کند، نمیتواند به تمام ظرفیتهای خود برسد.
کلید ذهن برای عبور از بحران
تمرکز بر تقویت جنبههای روانشناختی و استفاده از متخصصان روانشناس ورزشی، میتواند راهکاری مهم برای عبور از این مرحله باشد. همچنین ایجاد فضای حمایتی در تیم و کادر فنی، همراه با کار مداوم فردی به آقاسی کمک خواهد کرد تا بتواند مجدد در سطح بالای فوتبال ملی و باشگاهی بدرخشد. در نهایت، این موضوع فراتر از یک بازیکن خاص است و به همه ورزشکاران حرفهای یادآوری میکند که کنترل ذهن و تمرکز روانی، کلید موفقیت پایدار در میدانهای رقابت است.