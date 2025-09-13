تیم ملی والیبال ایران با هدایت روبرتو پیاتزا و ترکیبی جوان، هشتمین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان را تجربه خواهد کرد. تیمی که می‌خواهد یکبار دیگر نام خود را در جمع قدرت‌های والیبال جهان ثبت کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

تیم ملی والیبال ایران در گروه A مسابقات با تیم‌های فیلیپین، مصر و تونس همگروه است. شاگردان روبرتو پیاتزا ایتالیایی فردا در نخستین گام خود در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف مصر می‌روند.

در این شرایط رسانه رسمی فدراسیون والیبال، با انتشار سه تصویر و شرح کوتاهی برای آن، به پروسه پیاتزا و شاگردانش از تمرینات تا مسابقات رسمی اشاره کرد.

عکس اول: دیکته‌، برنامه و ثبتِ «وظایف»؛ هر نقش روی کاغذ، یک قول توی زمین.

عکس دوم: اعلام و شرح وظایف؛ پیام روشن: جنگجو باش! نقش‌ها مشخص، مسئولیت‌ها قطعی.

عکس سوم: اجرای فرمان؛ جنگندگی روی تور و در زمین هر توپ یک نبرد، هر نبرد به نام ایران!

اینجاست که نقشه تبدیل به امتیاز می‌شود؛ نیمکت فکر می‌کند، زمین می‌جنگد، و ایران می‌نویسد: ما عقب‌نشینی نداریم...