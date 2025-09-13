En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چگونه نقشه پیاتزا تبدیل به امتیاز می‌شود؛ صدور فرمان جنگ روی تور!

 تیم ملی والیبال ایران با هدایت روبرتو پیاتزا و ترکیبی جوان، هشتمین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان را تجربه خواهد کرد. تیمی که می‌خواهد یکبار دیگر نام خود را در جمع قدرت‌های والیبال جهان ثبت کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۵۱
| |
588 بازدید
|
۳

چگونه نقشه پیاتزا تبدیل به امتیاز می‌شود؛ صدور فرمان جنگ روی تور!

تیم ملی والیبال ایران در گروه A مسابقات با تیم‌های فیلیپین، مصر و تونس همگروه است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در فیلیپین برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

تیم ملی والیبال ایران در گروه A مسابقات با تیم‌های فیلیپین، مصر و تونس همگروه است. شاگردان روبرتو پیاتزا ایتالیایی فردا در نخستین گام خود در مسابقات قهرمانی جهان به مصاف مصر می‌روند.

در این شرایط رسانه رسمی فدراسیون والیبال، با انتشار سه تصویر و شرح کوتاهی برای آن، به پروسه پیاتزا و شاگردانش از تمرینات تا مسابقات رسمی اشاره کرد.

عکس اول: دیکته‌، برنامه و ثبتِ «وظایف»؛ هر نقش روی کاغذ، یک قول توی زمین.

چگونه نقشه پیاتزا تبدیل به امتیاز می‌شود؛ صدور فرمان جنگ روی تور!

عکس دوم: اعلام و شرح وظایف؛ پیام روشن: جنگجو باش! نقش‌ها مشخص، مسئولیت‌ها قطعی.

چگونه نقشه پیاتزا تبدیل به امتیاز می‌شود؛ صدور فرمان جنگ روی تور!

عکس سوم: اجرای فرمان؛ جنگندگی روی تور و در زمین هر توپ یک نبرد، هر نبرد به نام ایران!

چگونه نقشه پیاتزا تبدیل به امتیاز می‌شود؛ صدور فرمان جنگ روی تور!

اینجاست که نقشه تبدیل به امتیاز می‌شود؛ نیمکت فکر می‌کند، زمین می‌جنگد، و ایران می‌نویسد: ما عقب‌نشینی نداریم...

اشتراک گذاری
برچسب ها
روبرتو پیاتزا تیم ملی والیبال والیبال قهرمانی جهان مرتضی شریفی
ایران‌پلاست زیر سایه تکرار و انحصار / نوآوری، قربانی پکیج‌های میلیاردی شد؟
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چالش تیم ملی والیبال در آستانه قهرمانی جهان/ مصدومیت اسماعیل‌نژاد و خشم پیاتزا
پوستر تیم ملی والیبال ایران برای قهرمانی جهان
سناریوی فدراسیون والیبال با فیلم دامادی تقوی و انتقاد شریفی/ بازی‌خوانی وزیر با کمک داورزنی و تصمیم بچه‌گانه!
پیروزی شاگردان پیاتزا در آخرین نبرد تدارکاتی
تمجید فدراسیون جهانی والیبال از MVP ایرانی
پیروزی ایران مقابل اسلوونی پیش از قهرمانی جهان
ایران ۱ - آلمان ۳؛ نمایش خوب، اما حسرت‌بار/ نوار پیروزی‌های متوالی شاگردان پیاتزا قطع شد
ستاره والیبال ایران رکورد دنیا را شکست
اولین لیست پیاتزا؛ والیبالی‌ها با این ترکیب در لیگ ملت‌ها!
شکست پروژه بازگشت حاشیه‌سازها به تیم ملی
پایان عبادی‌پور، وادی و موسوی در تیم ملی/ تلاش برای مخفی ماندن کادر ایرانی
ایران ۳ - هلند ۲؛ پایان شیرین در بلگراد/ قیام پیاتزا علیه تیم سابق!
قوچان‌نژاد: پیاتزا در تیم ملی والیبال ایران اقتدار دارد/ خلا معروف هنوز پر نشده است
ایران ۳ - آرژانتین یک؛ صعود پنج پله‌ای با سومین پیروزی/ شگفتی‌های شاگردان پیاتزا در لیگ ملت‌های والیبال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
1
پاسخ
لطفا يك عدد پياتزا براي تيم ملي فوتبال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
1
پاسخ
پياتزا از ميلاد دل كند ولي قلعه نوعي از جهانبخش پير و بدون تيم دل نمي كنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
1
پاسخ
حالا فرق بين رئيس فدراسيون ها رو متوجه ميشيم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۷ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۰۴ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۹۵ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZVn
tabnak.ir/005ZVn