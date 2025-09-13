ادعای خسرو حیدری: اتفاق جنجالی بین دو نیمه

به گزارش تابناک؛ بعد از بیانیه‌ای که باشگاه استقلال در این خصوص منتشر کرد، خسرو حیدری مربی آبی‌پوشان ر یک استوری اینستاگرامی در این خصوص اظهارنظر کرده است. او گفت: «بازی شب گذشته برای من که سال‌ها در این تیم و در سطح لیگ برتر فوتبال ایران بازی کرده‌ام صحنه‌هایی عجیب و ناخوشایند داشت. واقعاً نمی‌دانم چرا هر زمان که حال هواداران و بخشی از جامعه باحال خوب استقلال شاد می‌شود عده‌ای تمام تلاش خود را می‌کنند تا این شادی را به ناراحتی تبدیل کنند.»

او ادامه داد: «چطور می‌شود در صحنه‌ای کاملاً مشخص داور نه تنها پنالتی مسلم استقلال را اعلام نکند بلکه حتی حاضر به بازبینی صحنه از طریق VAR هم نشود؟ از کمیته داوران تقاضا دارم مکالمه داور اتاق VAR و داور وسط منتشر شود تا مشخص گردد در آن صحنه حساس چگونه تصمیم‌گیری کردند.»

مربی استقلال در ادامه به موضوعی عجیب اشاره کرد و گفت: «چگونه قابل قبول است که در بین دو نیمه، جلوی چشمان خودم به داور بازی حمله ورشدند و برخورد فیزیکی داشتند؛ تا جایی که داوران مسابقه و تمام افراد حاضر در صحنه متعجب و حتى وحشت زده شدند و از همه عجیب‌تر چطور یک لیدر حریف به طور آشکار هواداران خود را برای فحاشی علیه بازیکن ملی کشور تحریک می‌کند؟ اینها همه برای فوتبال ایران جای تأسف دارد.»

حیدری در پایان افزود: «اما یک نکته را با صدای بلند می‌گویم مطمئن باشید هیچ چیزی مانع موفقیت استقلال نمی‌شود. من به عنوان یک استقلالی قول می‌دهم این تیم با اتحاد درون زمین و حمایت بی‌نظیر هوادارانش مسیر موفقیت را ادامه می‌دهد و به آنچه شایسته‌اش است خواهد رسید.»