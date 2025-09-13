En
شاخص کل بورس امروز 22 شهریور ماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افزایش هزار واحدی به ۲ میلیون  و ۶۳۰ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۳۶
| |
345 بازدید

شاخص کل بورس امروز 22 شهریور ماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افزایش هزار واحدی به ۲ میلیون  و ۶۳۰ هزار واحد رسید؛ یعنی امروز شنبه بورس آرام گرفت.

بورس بازار بورس بازار سرمایه شاخص کل شاخص کل بورس خبر فوری
