مجلس به دنبال تغییر سن ورود به دبستان

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با استناد بر مطالعات صورت گرفته، «کاهش سن ورود کودکان به پایه اول دبستان به ۵ سال تمام» را به نفع آنها ندانست و گفت: این موضوع در حال حاضر بین صاحبنظران آموزش و پرورش و همچنین روانشناسان محل بحث و گفت‌وگوست اما نظر ما این است که سن ورود به پایه اول ابتدایی که هم اکنون شش سال تمام است، به نفع دانش آموزان بوده و تسریع تحصیلی را که بخواهد با پنج سال تمام صورت بگیرد را کارشناسان به صلاح نمی‌دانند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ موسی‌الرضا کفاش در خصوص طرح جدید کمیسیون آموزش مجلس مبنی بر کاهش سن ورود کودکان به مدارس به پنج سال اظهار کرد: در حال حاضر سن ورود به اول دبستان شش سال تمام است یعنی دانش آموزان برای ورود به پایه اول باید تا اول مهرماه سال تحصیلی که آغاز می‌شود، به شش سال تمام رسیده باشند.

وی افزود:، اما اخیرا در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون تحقیقات مجلس طرحی ارائه شده با عنوان «تقویت نظام آموزش و پرورش» که دارای مفاد مختلفی به منظور تقویت نظام آموزش و پرورش است که یکی از موارد مطروحه در آن «کاهش سن ورود به پایه اول دبستان به پنج سال تمام» است که این موضوع در حال حاضر بین صاحبنظران آموزش و پرورش و همچنین روانشناسان محل بحث و گفت‌وگوست.

کفاش در این باره که آیا ورود به پایه اول با پنج سال تمام به نفع دانش آموزان است یا خیر افزود: در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ در آموزش و پرورش براساس اطلاع بنده و مطالعات و تحقیقاتی که به آنها استناد می‌شود، ورود به پایه اول با پنج سال تمام را به صلاح دانش آموزان نمی‌دانند، اما این امر در حال بررسی و مطالعه کارشناسی است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در نهایت باید دید طرح مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید، اما آنچه که ما در آموزش و پرورش با آن مواجه هستیم دانش آموزان با چهار سال تمام و پنج سال تمام به عنوان نوآموز در پیش دبستانی مشغول آموزش هستند که البته این دوره، دوره رسمی غیراجباری است و زمانی که کودکان به شش سال تمام برسند وارد پایه اول خواهند شد.

کفاش با بیان اینکه البته در کشور‌های مختلف در خصوص سن ورود به پایه اول اعداد مختلفی اعلام می‌شود اظهار کرد: در برخی کشور‌ها پنج، برخی پنج و نیم سال و برخی نیز شش سال و حتی بالاتر کودکان وارد مدارس می‌شوند، اما این‌که ما بخواهیم سن ورود به پایه اول را تسریع کنیم، به نظر می‌رسد چندان به نفع دانش آموزان نباشد، اما باید دید در نهایت جمع‌بندی نظرات صاحبنظران در این باره چه خواهد بود و چه موضع مشخصی را خواهند گرفت، اما اگر قانون شود، همه ملزم به اجرای آن خواهند بود.

وی در پاسخ به این‌که آیا این کاهش سن در یادگیری دانش آموزان تاثیر منفی خواهد داشت یا خیر گفت: بسیاری از صاحبنظران معتقدند برای نوآموزان در سن آموزش باید فرصت بیشتری داشته باشند تا با فعالیت‌های غیر آموزشی، مطالب را بیاموزند تا آمادگی لازم را برای ورود به دوره رسمی آموزش کسب کنند، لذا به نظر نمی‌رسد که بخواهیم آموزش‌های رسمی که الان در دوره دبستان ارائه می‌شود را به سنین پایین‌تر کاهش دهیم و این که این امر به نفع دانش آموزان باشد، تحقیقات آن را نشان نداده است.

وی گفت: لذا نظر ما این است که سن ورود به پایه اول ابتدایی که هم اکنون شش سال تمام است، به نفع دانش آموزان بوده و تسریع تحصیلی را که بخواهد با پنج سال تمام باشد، بسیاری از کارشناسان صلاح نمی‌دانند.

کفاش در ادامه در پاسخ به این‌که در یکسری از مدارس خارج از کشور سن ورود به دبستان زیر شش سال است، لذا در اینگونه مدارس، تکلیف دانش آموزان ایرانی که در آن کشور‌ها باید تحصیل کنند، چیست؟ گفت: در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و به ویژه آموزش و پرورش به این نکته توجه شده و در کشور‌هایی که سن ورود به دبستان ۵.۵ سال است، دانش آموزان ایرانی که در آن کشور حضور دارند می‌توانند براساس هماهنگی‌هایی که باید در آن کشور‌ها صورت بگیرد با همان ۵.۵ سال وارد پایه اول شوند. البته فقط در کشور‌های خارجی که سن ورود ۵.۵ سال است این استثنا را داریم و این اجازه را داده‌ایم تا دانش آموزان با ۵.۵ سال بتوانند در پایه اول مشغول تحصیل شوند.