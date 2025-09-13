En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

معامله جنجالی: زمین‌های دماوند و شمیرانات به نام‌ مسئولان وقت

واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند یا واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات به یک شرکت در دهه‌های گذشته از جمله پرونده‌هایی است که دادگستری تهران به آنها رسیدگی کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۲۴
| |
1085 بازدید
|
۱
معامله جنجالی: زمین‌های دماوند و شمیرانات به نام‌ مسئولان وقت

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، قوه قضاییه اعلام کرد: یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در راستای صیانت از بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری و حفظ اراضی ملی بوده است؛ واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند و یا واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات به یک شرکت در دهه‌های گذشته از جمله پرونده‌هایی است که دادگستری تهران به آنها رسیدگی کرده است.

در این پرونده‌ها که پای مسئولان وقت دولتی نیز در میان است، اراضی ملی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار شده‌اند.

نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند.

القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران در این خصوص گفت: حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریباً همه این پرونده‌ها رسیدگی شده و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده بود؛ اما اخیراً در راستای اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضاییه، این ۱۷۳ پرونده به صورت ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین، نظر داده شده است، گفت: یکی از این موارد که رای قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و تجویز اعاده دادرسی آن اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از این پرونده‌ها مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به فردی چهره و مشهور داده شده بود؛ این پرونده نیز هم‌اکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت دادگستری قوه قضایی خبر فوری شمیرانات اراضی دماوند اراضی ملی زمین خواری
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی
بازداشت ۳ زمین خوار و تخریب ۱۵ بنا در اراضی ملی
۳۵ هکتار از زمین‌های ملی شمیرانات در آتش سوخت
انتقال ۲۷ زندانی زن و مرد ایرانی از ترکیه به ایران
برگزاری دوره آموزشی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود
اصلی ترین علت زمین خواری در کشور چیست؟
طرح جدید مجلس برای جمع کردن بساط زمین‌خواری
کشف زمین‌خواری و جلوگیری ازتصرف اراضی‌ملی در ارومیه
جایگاه وزارت دادگستری در قانون اساسی
رفع تصرف از 17 هزار هکتار اراضی ملی کشور در سال
کشف زمین خواری ۴۳۰ میلیارد تومانی در هرمزگان
جهانگیر از نقشه راه پنهان رهبری برای ایران پرده برداشت
انتصاب جدید در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه
مسکن متري ۲۰ ميليون تومان در يک روستا
در تهران، هکتار هکتار زمین‌خواری می‌شود
کشف یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری
پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه برای درگذشت فرشچیان
هشدار جهانگیر به وطن‌فروشان: قوه قضاییه اغماض نمی‌کند
آخرین وضعیت پرونده زمین‎خواری 200 میلیارد تومانی
افزایش تعرض به جنگلبانان در سال جاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
13
پاسخ
الحمدالله که این اشخاص نه اسم دارند و نه رسانه!!!!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۶ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۲۷۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۸۹ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۵ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۹ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZVM
tabnak.ir/005ZVM