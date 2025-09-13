En
سید محمد خاتمی بر پیکر جماعتی نماز اقامه کرد+عکس

مرحوم محمدعلی جماعتی (ره) از اعضای دفتر امام خمینی بود که به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۱۳
| |
1149 بازدید

به گزارش تابناک؛ مرحوم محمدعلی جماعتی (ره) از اعضای دفتر امام خمینی بود که به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. مرحوم جماعتی با وجود بیماری سخت چندی پیش برای عیادت از سید محمد خاتمی به بیمارستان رفته بود. 

سید محمد خاتمی بر پیکر جماعتی نماز اقامه کرد+عکس

سید محمد خاتمی بر پیکر جماعتی نماز اقامه کرد+عکس

سید محمد خاتمی بر پیکر جماعتی نماز اقامه کرد+عکس

سیدمحمد خاتمی نماز میت اقامه نماز محمدعلی جماعتی اعضای دفتر امام خبر فوری
