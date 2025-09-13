سید محمد خاتمی بر پیکر جماعتی نماز اقامه کرد+عکس

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u062c\u0645\u0627\u0639\u062a\u06cc (\u0631\u0647) \u0627\u0632 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u0628\u062a\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0637\u0627\u0646 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a. \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u062c\u0645\u0627\u0639\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0633\u062e\u062a \u0686\u0646\u062f\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0639\u06cc\u0627\u062f\u062a \u0627\u0632 \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u062e\u0627\u062a\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f.\u00a0\n\n\n