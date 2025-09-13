En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رونمایی قریب‌الوقوع کره شمالی از دکترین اتمی

رهبر کره شمالی کیم جونگ اون گفت که در نشست آتی حزب حاکم، سیاستی برای پیشبرد مشترک تسلیحات اتمی و قدرت نظامی متعارف این کشور ارائه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۱۰
| |
563 بازدید
|
۱

رونمایی قریب‌الوقوع کره شمالی از دکترین اتمی

در حالی که اظهارات محافل غربی علیه سفر اخیر کیم به چین و حضور او در رژه پکن ادامه دارد، کره شمالی می‌خواهد دکترین اتمی خودش را اعلام کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش رسانه دولتی کره شمالی، کیم در بازدید از مراکز تحقیقات تسلیحاتی گفت: «نهمین کنگره حزب کارگران کره، سیاست پیشبرد همزمان ساخت نیروهای هسته‌ای و نیروهای مسلح متعارف در زمینه تقویت دفاع ملی را ارائه خواهد کرد.»او همچنین روز جمعه (دیروز) بر یک رزمایش تیراندازی توسط ارتش کره شمالی نظارت داشته و از محل ساخت یک بیمارستان بازدید کرده است.

خبر کیم درباره رونمایی قریب‌الوقوع کره شمالی از دکترین اتمی خود در حالی انجام شده که پس از سفر اخیر او به پکن و دیدار با سران چین و روسیه، مقامات آمریکا و متحدان غرب بارها علیه گرم‌تر شدن روابط پیونگ‌یانگ با پکن و مسکو حرف زده‌اند.

رونمایی قریب‌الوقوع کره شمالی از دکترین اتمی

خبرگزاری کره شمالی در گزارش امروز خود به شدت علیه رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی موضع گرفت؛ رزمایشی که قرار است هفته آینده برگزار شود. رسانه دولتی کره شمالی، آن را یک «رزمایش جنگ هسته‌ای» خواند و گفت که این رزمایش، تقویت موضع هسته‌ای کره شمالی را توجیه می‌کند. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
رژه پکن کیم جونگ اون خبر فوری کره شمالی و آمریکا دکترین اتمی آمریکا
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کیم جونگ اون با چه وسیله ای به چین رفت؟!
کره شمالی از ساحل لاکچری گردشگری‌اش رونمایی کرد
گفتگوی پوتین با رهبر کره‌شمالی در آستانه دیدار با ترامپ
پاپ به کره شمالی می‌رود
بازدید کیم جونگ اون از تاسیسات جدید موشکی
جنگ لفظی کیم جونگ اون علیه ترامپ
رهبر کره شمالی: به خلع سلاح هسته‌ای پایبندیم
کاخ سفید: ترامپ پذیرای مکاتبه با رهبر کره شمالی است
بازدید کیم جونگ اون از تمرینات یگان‌های ویژه
عاشقانه های ترامپ و رهبر کره شمالی!
تمرین نظامی آمریکا برای پاسخ به حمله هسته‌ای روسیه
رقص مرگبار کره شمالی: رزمایش‌های نظامی با حضور اون!
هشدار آمریکا به کره شمالی درباره آزمایش‌های موشکی
همه چیز درباره بهشت پنهان کیم جونگ اون!
اولین واکنش رسمی کره شمالی به شکست مذاکرات
چگونه رهبر کره شمالی با 100 درصد آرا پیروز انتخابات شد؟!
دروازه جهنم جدید کره‌شمالی به روی دنیا باز شد
همسر رهبر کره شمالی کجاست؟!
ثبات نسبی قیمت نفت با توافق کیم جونگ اون و ترامپ
معاون ترامپ: صبر استراتژیک ما به پایان رسید!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
0
0
پاسخ
گزارش سازمان ملل از کره شمالی
مردمی که فیلم خارجی ببینند اعدام میشوند


دلیل
چون نباید بفهمند مردم جهان غذایی جز علف میخورند
شکلات میخورند
قهوه میخورند
میوه میخورند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۳ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۲۴۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۸۳ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۳ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZV8
tabnak.ir/005ZV8