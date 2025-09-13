رهبر کره شمالی کیم جونگ اون گفت که در نشست آتی حزب حاکم، سیاستی برای پیشبرد مشترک تسلیحات اتمی و قدرت نظامی متعارف این کشور ارائه می‌شود.

در حالی که اظهارات محافل غربی علیه سفر اخیر کیم به چین و حضور او در رژه پکن ادامه دارد، کره شمالی می‌خواهد دکترین اتمی خودش را اعلام کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق گزارش رسانه دولتی کره شمالی، کیم در بازدید از مراکز تحقیقات تسلیحاتی گفت: «نهمین کنگره حزب کارگران کره، سیاست پیشبرد همزمان ساخت نیروهای هسته‌ای و نیروهای مسلح متعارف در زمینه تقویت دفاع ملی را ارائه خواهد کرد.»او همچنین روز جمعه (دیروز) بر یک رزمایش تیراندازی توسط ارتش کره شمالی نظارت داشته و از محل ساخت یک بیمارستان بازدید کرده است.

خبر کیم درباره رونمایی قریب‌الوقوع کره شمالی از دکترین اتمی خود در حالی انجام شده که پس از سفر اخیر او به پکن و دیدار با سران چین و روسیه، مقامات آمریکا و متحدان غرب بارها علیه گرم‌تر شدن روابط پیونگ‌یانگ با پکن و مسکو حرف زده‌اند.

خبرگزاری کره شمالی در گزارش امروز خود به شدت علیه رزمایش نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی موضع گرفت؛ رزمایشی که قرار است هفته آینده برگزار شود. رسانه دولتی کره شمالی، آن را یک «رزمایش جنگ هسته‌ای» خواند و گفت که این رزمایش، تقویت موضع هسته‌ای کره شمالی را توجیه می‌کند.