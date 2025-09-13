کلاهبرداری همسر سابق بازیگر معروف از حامیان حیوانات

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی که با جعل هویت یک بازیگر اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود و تحت عنوان حامی حیوانات فعالیت می کرد خبر داد و افزود این خانم با سوءاستفاده از تصاویر آرشیوی موجود در فضای مجازی و با جلب اعتماد کاربران با مبالغی که به بهانه کمک به حیوانات از مردم دریافت کرده بود برای خودش یک دستگاه خودرو خریده بود .

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت یکی از بازیگران کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با سوءاستفاده از احساسات مردم و در پوشش حمایت از حیوانات اقدام به دریافت وجه از شهروندان می‌کند.

این مقام سایبری خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی اظهارات شاکی تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۲۹ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از شهرت شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر موجود در اینترنت ایجاد شده که خود را همسر شاکی معرفی میکند و با ترفند کمک به حیوانات از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

سردار معظمی گودرزی با بیان اینکه در روند پیگیری پرونده مشخص شد صفحه اینستاگرامی مورد نظر توسط همسر سابق این بازیگر مدیریت می‌شود افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های فنی ردپای متهم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی وی در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم با مبالغ جمع آوری شده برای کمک به حیوانات یک دستگاه خودرو خریداری کرده بود بیان داشت: متهم پس از حضور در پلیس فتا و روبه رو شدن با شاکی چاره‌ای جز اعتراف پیش روی خود ندید و به ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را انتقام از شاکی و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

سردار گودرزی به شهروندان توصیه کرد: به هویت‌های مجازی اعتماد نکنید و بدانید مجرمان با سوءاستفاده از احساسات شما تحت عناوین مختلف از جمله کمک به حیوانات و ... به شما نزدیک میشوند، با مرتکبان این جرائم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد، همچنین شهروندان می‌توانند از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir (https://www.fata.gov.ir/) با ما در ارتباط باشند.