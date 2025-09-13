En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کلاهبرداری همسر سابق بازیگر معروف از حامیان حیوانات

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی که با جعل هویت یک بازیگر اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود و تحت عنوان حامی حیوانات فعالیت می کرد خبر داد و افزود این خانم با سوءاستفاده از تصاویر آرشیوی موجود در فضای مجازی و با جلب اعتماد کاربران با مبالغی که به بهانه کمک به حیوانات از مردم دریافت کرده بود برای خودش یک دستگاه خودرو خریده بود .
کد خبر: ۱۳۲۸۱۰۷
| |
1384 بازدید
کلاهبرداری همسر سابق بازیگر معروف از حامیان حیوانات

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا؛ سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت یکی از بازیگران کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با سوءاستفاده از احساسات مردم و در پوشش حمایت از حیوانات اقدام به دریافت وجه از شهروندان می‌کند.

این مقام سایبری خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی اظهارات شاکی تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۲۹ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از شهرت شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر موجود در اینترنت ایجاد شده که خود را همسر شاکی معرفی میکند و با ترفند کمک به حیوانات از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

سردار معظمی گودرزی با بیان اینکه در روند پیگیری پرونده مشخص شد صفحه اینستاگرامی مورد نظر توسط همسر سابق این بازیگر مدیریت می‌شود افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های فنی ردپای متهم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی وی در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم با مبالغ جمع آوری شده برای کمک به حیوانات یک دستگاه خودرو خریداری کرده بود بیان داشت: متهم پس از حضور در پلیس فتا و روبه رو شدن با شاکی چاره‌ای جز اعتراف پیش روی خود ندید و به ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را انتقام از شاکی و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

سردار گودرزی به شهروندان توصیه کرد: به هویت‌های مجازی اعتماد نکنید و بدانید مجرمان با سوءاستفاده از احساسات شما تحت عناوین مختلف از جمله کمک به حیوانات و ... به شما نزدیک میشوند، با مرتکبان این جرائم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد، همچنین شهروندان می‌توانند از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir (https://www.fata.gov.ir/) با ما در ارتباط باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازیگر کلاهبرداری حامی حیوانات اینستاگرام
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
احضار عراقچی به مجلس بخاطر توافق با آژانس / تشریح جزئیات توافق در جلسه فوق العاده
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا تصویرهای پژمان جمشیدی حذف شد؟
مریم معصومی با استایل «تنیس‌بازان»
انتشار عکس‌هایی جدید از ستاره «تاسیان»
عکس زیرخاکی از نیکی کریمی در ۲۱ سالگی
عکس‌های ازصحنه و پشت صحنه فیلم سینمایی بانو پس از ۱۱ سال
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۳ نظر)
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۲۴۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۸۳ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۶۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۶۳ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۵۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ZV5
tabnak.ir/005ZV5