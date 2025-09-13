استقلال خوزستان پول آب معدنی هم ندارد

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ فیاض میردورقی بازیکن استقلال خوزستان بعد از آنکه موفق شدند در سومین هفته لیگ برتر، مقابل استقلال تهران به پیروزی برسند، صحبتهای زیادی را خطاب به مدیران و مسئولان استانی مطرح کرد.
او در این باره گفت:
«به عنوان یک خوزستانی میخواهم با مسئولان استانم دردودل کنم. من فیاض میردورقی هستم و پیش از این افتخار پوشیدن پیراهن صنعت نفت را داشتم و الان هم عضو استقلال خوزستان هستم. از آقای استاندار و نمایندههای استان خوزستان انتظار حمایت دارم. اوضاع استقلال خوزستان اصلا خوب نیست. آن کسی که وانمود میکند اوضاع خوب است کاملا دروغ میگوید. از شما خواهش میکنم پای کار بیایید. قولی که داده شود و عملی نشود فایده ندارد.»
میردورقی صحبتش را ادامه داد:
«این بازیکنان بچههای خوزستان هستند. شاید تا سه هفته پیش هیچکس اینها را نمیشناخت. الان همین نفرات استقلال تهران را بردهاند. وظیفه من است به عنوان بزرگترشان از حق آنها دفاع کنم. باید پول وارد باشگاه شود. صد میلیارد یا دو همت برای استان من پولی نیست. من در جریان مسائل ریز و درشت این استان هستم.»
او در ادامه گلایههای خود تاکید کرد:
«نمیشود که یک باشگاه هزینه هنگفت کند و یک باشگاه مثل ما نتواند پول آب معدنی بدهد. استاندار حرفهای من را شنیده و خیلی دارد کمک میکند ولی بقیه هم باید یک گوشه کار را بگیرند. یک سال پشت سیروس پورموسوی و عبدالله ویسی بودند تیم قهرمان ایران شد. الان هم به حمایت نیاز داریم. این تیم حرفهای زیادی برای گفتن دارد.»
میردورقی به بردن استقلال تهران اینطور واکنش نشان داد:
«اینجور بازیها بزرگ هستند. ما یک تیم جوان و بومی بودیم و توانستیم بازی را ببریم. این برد را هواداران فولاد و استقلال خوزستان و صنعت نفت تقدیم میکنم که امروز از ما حمایت کردند. امیدوارم این روند تداوم داشته باشد. برد دلچسبی بود.»
او در واکنش به اینکه حریف معتقد بود خوزستانیها وقتکشی میکنند پاسخ داد:
«اصلا همچین چیزی نیست. اگر قرار باشد تیمی معترض باشد، آن تیم استقلال خوزستان است، نه استقلال تهران. درباره داوری نمیخواهم حرف بزنم. اگر کارشناسان به ما حق ندادند، آنوقت من هم میگویم حق با حریفمان بوده.»
در همین خصوص، بازیکن استقلال خوزستان در پایان حرفش تاکید کرد:
«بعضی بازیکنان ما دومین یا سومین بازی لیگ برترشان است و هرگز چنین فشاری را تحمل نکرده. اصلا ما ضد فوتبال بازی نکردیم و حتی موقعیتهای بیشتری نسبت به استقلال تهران داشتیم. حقمان بود که بازی را ببریم و با اینجور مسائل، برد ما زیر سوال نمیرود.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید