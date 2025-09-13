En
قیمت گوشت قرمز امروز شنبه 22 شهریورماه

قیمت گوشت قرمز امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ مشخص شد. نرخ محصولات تغییری نداشته و با روال قبل به فروش می‌رسد.
قیمت گوشت قرمز امروز شنبه

به گزارش تابناک؛ قیمت گوشت قرمز امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ مشخص شد. نرخ محصولات تغییری نداشته و با روال قبل به فروش می‌رسد.

بررسی قیمت گوشت قرمز


مبنای محاسبه یک کیلوگرم است.

قیمت گوشت قرمز امروز شنبه

طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
