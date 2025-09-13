قیمت گوشت قرمز امروز شنبه 22 شهریورماه

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0642\u06cc\u0645\u062a \u06af\u0648\u0634\u062a \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06f2\u06f2 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0634\u062f. \u0646\u0631\u062e \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0627\u0644 \u0642\u0628\u0644 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f.\n\u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0642\u06cc\u0645\u062a \u06af\u0648\u0634\u062a \u0642\u0631\u0645\u0632\n\u0645\u0628\u0646\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n