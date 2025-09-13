سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس گفت: مشکل دوتابعیتی و حضور فرزندان مسئولان در خارج از کشور در بدنه دولت زیاد است و این یک معضل جدی است.

روز‌های پایانی اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بود که با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن به قوه قضاییه ارسال شد.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته علی خضریان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا، این گزارش محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند بود.

با بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت ۱۶ ماه نتیجه بررسی یا اقدام در خصوص این تحقیق و تفحص اعلام نشده است.

محمد معتمدی زاده سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون مجلس هیچ‌گونه اطلاع رسمی از سوی قوه قضائیه در خصوص نتایج و پیگیری‌های تحقیق و تفحص از مجموعه شستا دریافت نکرده است.

وی با تأکید بر اینکه شستا به دلیل گردش مالی بالا همواره تحت رصد نمایندگان مجلس قرار دارد، گفت: فرآیند تحقیق و تفحص دارای مراحل قانونی خاص خود است که پس از رأی‌گیری و تشکیل تیم، قوه قضائیه نیز بخشی از آن است و در صورت ارجاع نتایج بررسی‌ها به این نهاد، انتظار می‌رود قوه قضائیه جهت صدور حکم و تعیین تکلیف موارد خاص اقدام کند.

معتمدی‌زاده گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در یک سال اخیر، ورود مستقیم به موضوع شستا نداشته است و احساس می‌شود به دلیل در جریان بودن تحقیق و تفحص، کمیسیون ورود نکرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره موضوعات مطرح شده مربوط به دوتابعیتی بودن مدیرعامل شستا که در دولت چهاردهم منصوب شده است گفت: مجموعه‌هایی با گردش اقتصادی بالا، جزو مشاغل حساس محسوب می‌شوند و موضوع انتصاب مدیرعامل شستا باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی افزود: در خصوص انتصاب مدیرعامل شستا که در روز‌های ابتدایی انتصاب سر و صدای زیادی ایجاد کرد، طی نطقی در مجلس و به صورت شفاهی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر دادم.

معتمدی‌زاده معضل دوتابعیتی بودن افراد و حضور فرزندان مسئولان در خارج از کشور، به‌ویژه در کشور‌های اروپایی، را یک مشکل جدی در بدنه دولت دانست و تصریح کرد: متأسفانه مشکل دوتابعیتی و حضور فرزندان مسئولان در خارج از کشور، به خصوص در اروپا در بدنه دولت زیاد است و این یک معضل جدی است.

وی با اشاره به اینکه در نطق‌های خود در مجلس شورای اسلامی به مسئله نفوذ تاکید کرده است گفت: نفوذ همین‌جا شکل می‌گیرد که افراد به دلیل پیوند‌های خانوادگی و مالی با خارج از کشور، مجبور به همکاری‌هایی می‌شوند که حساسیت‌های خاص خود را دارد.

پیشتر محمد منان رئیسی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتصاب مدیرعامل شستا خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: ما گزارش‌هایی داریم مبنی بر اینکه رئیس جدید شستا و همسرش دوتابعیتی بوده و خانواده‌اش هم الان ساکن اروپا هستند؛ شما با چه مبنایی این انتصابات را تایید می‌کنید؟