پیش بینی بانک بین المللی

قیمت طلا تا دی ماه به چه حدی می‌رسد؟

بزرگ‌ترین بانک سوئیس پیش‌بینی خود را درباره قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ به سه هزار و ۸۰۰ دلار افزایش داد.
قیمت طلا تا دی ماه به چه حدی می‌رسد؟

شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیس (یوبی‌اس) با اشاره به احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و تضعیف دلار ناشی از این موضوع و همچنین مخاطرات ژئوپلیتیکی، پیش‌بینی خود درباره قیمت طلا تا میانه سال ۲۰۲۶ را نیز به اندازه ۲۰۰ دلار افزایش داد و آن را سه هزار و ۹۰۰ دلار برآورد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رویترز گزارش داد، این بانک همچنین پیش‌بینی خود درباره اندوخته صندوق‌های قابل معامله طلا را نیز اصلاح کرد و هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کند که ذخایر این صندوق‌ها تا پایان سال جاری میلادی از ۳۹۰۰ تُن عبور کرده و به رکورد ۳۹۱۵ دلار که در اکتبر ۲۰۲۰ ثبت‌شده بود، نزدیک شود.

یوبی‌اس در یادداشتی نوشت: ما همچنان نسبت به طلا دیدگاه مثبتی داریم و در تخصیص دارایی‌های جهانی خود، روی این فلز سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنیم. علاوه بر این، تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که تخصیص درصدی تک‌رقمی به طلا (در محدوده میانی) مطلوب است.

این بانک نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و مناقشات مرتبط با سیاست‌گذاری بین دولت آمریکا و فدرال رزرو و همچنین موضع و تمایل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور به کاهش نرخ بهره را به عنوان مولفه‌های اصلی افزایش تقاضای طلا عنوان کرده است.

یوبی‌اس انتظار دارد که روند خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی نیز همچنان قوی مانده و امسال بین ۹۰۰ تا ۹۵۰ تُن نوسان کند که اندکی کمتر از خریدهای پارسال، یعنی کمی بیش از ۱۰۰۰ تن، است.

این بانک اضافه کرد: خطر اصلی برای طلا این است که فدرال رزرو به دلیل تحولات صعودی و غافلگیرکننده مرتبط با تورم، مجبور به افزایش نرخ بهره بشود.

یادداشت «یوبی‌اس» درباره طلا در حالی است که «کومرتس‌بانک» آلمان نیز پیش‌بینی خود را درباره طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳۸۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش داده است. این بانک پیش‌تر این رقم را ۳۶۰۰ دلار پیش‌بینی کرده بود.

کومرتس‌بانک هم‌اینک انتظار دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را تا پایان سال آینده میلادی در مجموع به اندازه ۲۰۰ نقطه پایه کاهش دهد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵۰ نقطه پایه بیشتر است. (هر نقطه پایه برابر با ۱/۱۰۰ یا ۰.۰۱ درصد است.)

طلا که در مقاطع ابهامات اقتصادی یا ژئولپتیکی، سرمایه‌ای امن محسوب می‌شود و به عملکرد مطلوب در فضایی با نرخ بهره پایین شهرت دارد، سه‌شنبه هفته گذشته رکورد ۳۶۷۳.۵ دلار را ثبت کرد و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۹ درصد رشد داشته است.

 

