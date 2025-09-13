En
هشدار هواشناسی: پیش بینی وضعیت جوی در روزهای آینده

هشدار نارنجی برای امروز در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و غرب مازندران درپی بارش شدید، رعدوبرق، وزش باد، کاهش دما و احتمال تگرگ صادر شد.
هشدار هواشناسی: پیش بینی وضعیت جوی در روزهای آینده

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور گفت: طی پنج روز آینده در استان اردبیل، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز واقع در استان‌های تهران، البرز، قزوین، زنجان و سمنان بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: برای جنوب استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان نیز در ساعات بعدازظهر و شب رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک انتظار می‌رود.

ضیائیان ادامه داد: امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) و فردا (یکشنبه، ۲۳ شهریور) در برخی نقاط شمالی استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی بارندگی و وزش باد رخ می‌دهد. همچنین تا روز یکشنبه در شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی در برخی ساعات ابرناکی، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: در پنج روز آینده، مناطق شمال شرق، شرق، مرکز، جنوب غرب، جنوب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات با وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا مواجه خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۲ شهریور) صاف تا کمی ابری است و از بعدازظهر وزش باد افزایش می‌یابد که احتمال بروز گردوخاک نیز وجود دارد. حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۳۱ و ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در پی این شرایط، هشدار نارنجی هواشناسی برای امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) در شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان و نیمه غربی مازندران صادر شده است. این هشدار به دلیل وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش دما، بروز گردوخاک و احتمال بارش تگرگ در برخی نقاط اعلام شده است.

ضیائیان در پایان با اشاره به پیامدهای این مخاطره جوی تأکید کرد: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت از جمله آثار پیش‌بینی‌شده این سامانه بارشی است.

