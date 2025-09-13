En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصویری از پدر قاتل کرک که او را به پلیس معرفی کرد

کد خبر: ۱۳۲۸۰۱۷
| |
894 بازدید
تصویری از پدر قاتل کرک که او را به پلیس معرفی کرد
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترور ترامپ آمریکا خبر فوری کرک
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش ایران به اتهام دخالت در ترور ترامپ
رهگیری یک هواپیمای غیرنظامی در نزدیکی اقامتگاه ترامپ
طرفداران ترامپ: عیسی مسیح از او محافظت می‌کند
ترور چارلی کرک؛ جرقه جنگ داخلی آمریکا؟
ترامپ: از همه جنبه‌های حمله اسرائیل به قطر ناراضی بودم
مظنون به قتل چارلی کرک بازداشت شد
واکنش ترامپ به ترور «چارلی کرک»
نشست بررسی ترور نافرجام «ترامپ» باحضور «بایدن»
عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا: ترور، به نفع ترامپ تمام می شود/حادثه ساختگی نبود
درخواست ترامپ از امیر قطر بعد از حمله اسرائیل
تصویر لحظه فرار مظنون ترور چارلی کرک
اولین تصویر از فردی که به سوی ترامپ تیراندازی کرد
نوه ۱۷ ساله ترامپ، برگ برنده او در انتخابات شد!
ایران، بهانه ترامپ برای درخواست تشدید تدابیر امنیتی
اعلام موضع کنگره آمریکا درباره سوءقصد علیه ترامپ
توهمات ترامپ؛ اگر ترور شوم، ایران باید از صفحه روزگار محو شود!/ نگرانی های عامل اصلی ترور شهید سلیمانی
ترامپ: به خاطر دموکراسی تیر خوردم!
نجات ترامپ از سومین سوءقصد!
واکنش عربستان به سوء قصد به جان ترامپ
تاثیر ترور ترامپ بر حزب دموکرات
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
حمله اسرائیل به قطر باعث نزدیکی اعراب خلیج فارس به ایران نمی‌شود/ «عادی‌سازی روابط» متوقف شد
ایستادن مرد اسرائیلی توی روی اسرائیلی‌ها: تازه‌واردهای یهودی احمق‌اند!/چرا راستش را نمی‌گویید؟
جهانیِ متفاوت از ۳ جهانی قبلیِ کامران قاسم‌پور؛ خوانِ آخر برای گلادیاتور!
تصویری از پدر قاتل کرک که او را به پلیس معرفی کرد
رفع اتهام و دفاع محکم از روسیه در صداوسیما را ببینید
پیش بینی قیمت طلا فردا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
کیهان خطاب به عراقچی: متن توافق با آژانس را منتشر کنید
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18
سکوت نهادهای نظارتی در شهربازی پارک جنت شیراز
نشست دوحه؛ اقدام مشترک علیه رژیم صهیونیستی
گواردیولا: دوناروما دروازه‌بانی متفاوت از ادرسون است
جدول لیگ برتر پس از بازی‌های امروز، جمعه ۲۱ شهریور
عراقچی: جلسه جدید با اتحادیه اروپا ممکن است
قطر شیوه پاسخ به حمله اسرائیل را اعلام کرد
کنسرت در تخت جمشید؛ فرصت یا تهدید؟!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZTd
tabnak.ir/005ZTd