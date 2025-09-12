En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابطحی: موشک اسرائیل مذاکرات پیمان ابراهیم را هدف گرفت

ابطحی: موشک اسرائیل به قطر، درست به وسط میز مذاکرات پیمان ابراهیم اصابت کرد!
کد خبر: ۱۳۲۸۰۱۳
| |
358 بازدید

ابطحی: موشک اسرائیل مذاکرات پیمان ابراهیم را هدف گرفت

اشتراک گذاری
برچسب ها
ابطحی قطر موشک خبر فوری مذاکرات صلح ابراهیم
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادامه تلاش قطر برای همگرایی ایران و غرب در مذاکرات
اولین عکس خلیل الحیه پس از ترور نافرجام
ابطحی: همه روزهایمان باید هفته وحدت باشد
ابطحی: چپ و راست با هم پدر کشتگی ندارند
درس‌های استیضاح همتی از زبان ابطحی
رهگیری موشک‌ها در قطر گران تمام شد!
درخواست معنادار ابطحی از تیم مذاکره کننده ایران
مذاکرات حماس و اسرائیل بی‌وقفه در قطر ادامه دارد
نگرانی صهیونیست‌ها از خروج قطر از مذاکرات آتش بس
پیام جالب ابطحی درباره انتخاب پزشکیان
در مذاکرات دوحه خیلی بهتر از این می‌توانستیم کار کنیم
پنتاگون اعتراف کرد: موشک ایران به پایگاه آمریکا در قطر خورد!
کم‌ثروت‌ترین وزیر کابینه کیست؟
اعلام آمادگی قطر برای میانجی‌گری بین ایران و آمریکا
ارزیابی ابطحی از عملکرد دولت یازدهم
واکنش ابطحی به اظهارات علم‌الهدی درباره مذاکرات
ابطحی: عارف برای انتخابات برنامه دارد
نخست‌وزیر قطر: آمریکا به میز مذاکره بازگردد
مذاکرات کنونی ممکن است به آتش‌بس دائم منجر شود
استقبال مصر و قطر از تداوم مذاکرات ایران و آمریکا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZTZ
tabnak.ir/005ZTZ