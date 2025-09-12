En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مظنون به قتل چارلی کرک بازداشت شد

ترامپ در اظهاراتی درباره سرنوشت این فرد گفت: «چه بر سر این شخص خواهد آمد؟ امیدوارم حکم اعدام بگیرم.»
کد خبر: ۱۳۲۷۹۹۱
| |
583 بازدید
مظنون به قتل چارلی کرک بازداشت شد

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد مظنون تیراندازی به چارلی کرک در قرار گرفتن و تیر کردن در صورت اثبات جرم، باید حکم اعدام برای او صادر شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز (جمعه) «با درجه اطمینان بالا» اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی به «چارلی کرک» متوقف شده است.

او در اظهاراتی درباره سرنوشت این فرد گفت: «چه بر سر این شخص خواهد آمد؟ امیدوارم حکم اعدام بگیرم.»

جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به درباره پیشرفت‌های حاصل از پرونده قتل چارلی کرک، گفت که به احتمال بسیار زیاد شناسایی شده و در مورد آن بیشتر است.

استدلال کرد که در صورت اثبات جرم، قاتل چارلی کرک باید به مجازات مرگ محکوم شود. 

کرک روز چهارشنبه و هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا از ناحیه گردن گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد کشته شد. او بنیان‌گذار و رئیس سازمان Turning Point USA بود که یک گروه محافظه‌کار جوانان در آمریکا به شماره می‌رود و در دانشگاه‌ها فعالیت‌های می‌کند تا ایدئولوژی محافظه‌کارانه را تبلیغ کنند.

بازرسان پیشتر گفته بودند که معتقدند گلوله‌ای که او را کشته، از پشت‌بام دانشگاه و توسط فردی با لباس سیاه شلیک شده است، که ظاهراً یک قتل هدفمند بوده است.

توضیح داد که تحقیقات بدون «هیچ سرخی» آغاز شد و تنها یک تصویر مبهم در اختیار مقامات بود. به گفته او، یک فرد بسیار نزدیک به مظنون، نقش مهمی در معرفی او داشت و پس از اطلاع‌رسانی وی، پدر مظنون این موضوع را به یک مقام نظامی آمریکایی منتقل کرده است. یک «روحانی مذهبی» بوده است.

وی همچنین سن مظنون را «۲۸ یا ۲۹ سال» عنوان کرد. این در حالی است که مقام‌های محلی پیشتر او را «در سنین دانشگاهی» توصیف کرده بودند.

قهرمان در ادامه با ادای احترام به چارلی کرک، او را «همچون یک پسر» توصیف کرد و گفت: «کرک فردی درخشان بود که در جذب جوانان به حزب جمهوری‌خواه نقشی کلیدی داشت و حتی در موضوعات مرتبط با شبکه تیک‌تاک به من کمک می‌کرد.» او محکوم کرد: «امیدوارم قاتل کرک در صورت اثبات جرم، به مجازات اعدام محکوم شود.»

ترامپ در پایان گفت که از دیدن ویدئوی تیراندازی به کرک خودداری کرده است، زیرا نمی‌خواهد کرک را با آن تصویر به یاد بیاورد، اما شنیده که صحنه «بسیار وحشتناک» بوده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مظنون تیراندازی کرک چارلی کرک حکم اعدام آمریکا ترامپ خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین تصویر از تایلر رابینسون مظنون به قتل چارلی کرک 
واکنش کاربر آمریکایی به ترور چارلی کرک در واشینگتن
ترامپ: یهود ستیزی عامل تیراندازی واشنگتن است
نیمه برافراشتن پرچم آمریکا و سکوت در کنگره برای چارلی کرک
جلد مجله تایم پس از ترور چارلی کرک: کافی است
تصویر لحظه فرار مظنون ترور چارلی کرک
واکنش ترامپ به ترور «چارلی کرک»
اولین تصاویر از مظنون تیراندازی به حامی دونالد ترامپ
«چارلی کرک» روزنامه نگار حامی ترامپ ترور شد
ترور چارلی کرک؛ جرقه جنگ داخلی آمریکا؟
دستگیری ۴ مظنون به همکاری درحادثه حرم شاهچراغ
ترامپ باز هم از تیراندازی جان سالم به در برد
چارلی کرک که بود؟
اولین تصویر از فردی که به سوی ترامپ تیراندازی کرد
کشته شدن ۲ کارمند سفارت اسرائیل در آمریکا
مهاجم کنیسه یهودیان در آمریکا به اعدام محکوم شد
بازداشت دو مظنون به قتل رئیس سابق پزشکی قانونی
۴۵ کشته و زخمی در تیراندازی‌‌های روز گذشته آمریکا
دستگیری مظنون حمله به کاخ‌سفید باموشک ضدتانک
تیراندازی در شیکاگو با ۴ کشته و یک زخمی
ترامپ پس از تیراندازی: حالم خوب است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZTD
tabnak.ir/005ZTD