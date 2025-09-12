مظنون به قتل چارلی کرک بازداشت شد

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد مظنون تیراندازی به چارلی کرک در قرار گرفتن و تیر کردن در صورت اثبات جرم، باید حکم اعدام برای او صادر شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز (جمعه) «با درجه اطمینان بالا» اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی به «چارلی کرک» متوقف شده است.

او در اظهاراتی درباره سرنوشت این فرد گفت: «چه بر سر این شخص خواهد آمد؟ امیدوارم حکم اعدام بگیرم.»

جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به درباره پیشرفت‌های حاصل از پرونده قتل چارلی کرک، گفت که به احتمال بسیار زیاد شناسایی شده و در مورد آن بیشتر است.

استدلال کرد که در صورت اثبات جرم، قاتل چارلی کرک باید به مجازات مرگ محکوم شود.

کرک روز چهارشنبه و هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا از ناحیه گردن گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد کشته شد. او بنیان‌گذار و رئیس سازمان Turning Point USA بود که یک گروه محافظه‌کار جوانان در آمریکا به شماره می‌رود و در دانشگاه‌ها فعالیت‌های می‌کند تا ایدئولوژی محافظه‌کارانه را تبلیغ کنند.

بازرسان پیشتر گفته بودند که معتقدند گلوله‌ای که او را کشته، از پشت‌بام دانشگاه و توسط فردی با لباس سیاه شلیک شده است، که ظاهراً یک قتل هدفمند بوده است.

توضیح داد که تحقیقات بدون «هیچ سرخی» آغاز شد و تنها یک تصویر مبهم در اختیار مقامات بود. به گفته او، یک فرد بسیار نزدیک به مظنون، نقش مهمی در معرفی او داشت و پس از اطلاع‌رسانی وی، پدر مظنون این موضوع را به یک مقام نظامی آمریکایی منتقل کرده است. یک «روحانی مذهبی» بوده است.

وی همچنین سن مظنون را «۲۸ یا ۲۹ سال» عنوان کرد. این در حالی است که مقام‌های محلی پیشتر او را «در سنین دانشگاهی» توصیف کرده بودند.

قهرمان در ادامه با ادای احترام به چارلی کرک، او را «همچون یک پسر» توصیف کرد و گفت: «کرک فردی درخشان بود که در جذب جوانان به حزب جمهوری‌خواه نقشی کلیدی داشت و حتی در موضوعات مرتبط با شبکه تیک‌تاک به من کمک می‌کرد.» او محکوم کرد: «امیدوارم قاتل کرک در صورت اثبات جرم، به مجازات اعدام محکوم شود.»

ترامپ در پایان گفت که از دیدن ویدئوی تیراندازی به کرک خودداری کرده است، زیرا نمی‌خواهد کرک را با آن تصویر به یاد بیاورد، اما شنیده که صحنه «بسیار وحشتناک» بوده است.