استارلینک بعد از ۶ ماه مذاکره با دولت لبنان، در این کشور مجوز فعالیت گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کابینه لبنان در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ به شرکت استارلینک متعلق به ایلان ماسک مجوز ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای در این کشور را صادر کرد. خبرگزاری رسمی لبنان (ان ان ای) اعلام کرد این مجوز پس از حدود ۶ ماه مذاکره میان دولت و شرکت صادر شده است.
طبق قوانین بینالمللی شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت ماهوارهای از جمله استارلینک، تنها در صورتی مجاز به ارائه خدمات در خاک یک کشور هستند که از دولت آن کشور مجوز دریافت کنند. تا کنون استارلینک در کشورهای مختلف از جمله در هند، ویتنام، پاکستان، برزیل، کانادا و استرالیا تنها با دریافت مجوز رسمی، امکان ارائه اینترنت ماهوارهای را پیدا کرده است.
«تونی سعد»، سخنگوی وزیر ارتباطات لبنان «چارلز حاج»، گفت که استارلینک یک شرکت در لبنان تأسیس کرده و از همین طریق موفق به دریافت مجوز شد.
بر اساس این مجوز، خدمات اینترنت استارلینک در لبنان فعلاً فقط در اختیار شرکتها قرار میگیرد و هزینه بستهها از ماهانه ۱۰۰ دلار آغاز میشود. طبق اعلام (ان ان ای)، کابینه لبنان با صدور این مجوز، اجازه فعالیت به شرکت «استارلینک لبنان» داده تا خدمات اینترنتی را در سراسر کشور از طریق ماهوارههای «اسپیساکس» ارائه دهد. در همین زمینه، ایلان ماسک پیشتر در خرداد ۱۴۰۴ طی یک تماس تلفنی با رئیسجمهور لبنان «جوزف عون» علاقهمندی خود را به حضور در بخش مخابرات و اینترنت لبنان ابراز کرده بود.
