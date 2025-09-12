En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ دلخراش ۲ خواهر زیر غلتک در جاده هراز

خودروی سمند در پایین جاده توقف کرده بود و والدین این دو خواهر بیرون از خودرو بودند که با برخورد غلتک به خودرو، هردو خواهر در دم جان باختند.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۷۹
| |
781 بازدید

مرگ دلخراش ۲ خواهر زیر غلتک در جاده هراز

بخشدار لاریجان شهرستان آمل از کشته‌شدن دو خواهر نوجوان در پی سقوط غلتک راهسازی با برخورد با خودروی سواری آنها در جاده هراز خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سید محمد حسنی گفت: این سانحه دلخراش و مرگبار برای دو خواهر ۱۰ و هفده‌ساله محمودآبادی هنگامی رخ داد که ماشین‌آلات راهسازی در ۶۰ کیلومتری جاده هراز در مسیر بالادست روستای مریجان بخش لاریجان آمل، در حال فعالیت بودند که غلتک راهسازی بعلت بریدن ترمز به پایین جاده سقوط کرد.

وی افزود: خودروی سمند در پایین جاده توقف کرده بود و والدین این دو خواهر بیرون از خودرو بودند که با برخورد غلتک به خودرو، هردو خواهر در دم جان باختند.

بخشدار لاریجان یادآور شد: پیش از این هشدارهایی از شورا و دهیاری مریجان و بخشداری منطقه درباره ترددنکردن در این مسیر صادر شده بود.

بخش کوهستانی لاریجان آمل در مسیر جاده پرتردد هراز واقع شده است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
جاده هراز غلتک راهسازی حادثه مرگ حادثه مرگبار خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط مرگبار پاراگلایدر در منطقه الموت غربی
فاجعه در خوزستان؛ کارگری که در باتلاق جان باخت
لحظه له شدن یک راهدار زیر غلتک +18
ورزشکار المپیکی بر اثر شدت سوختگی درگذشت
واژگونی اتوبوس مسافری با یک کشته و ۷ مصدوم
سه کشته و یک مصدوم در تصادف کامیون و پراید
مرگ مرد ۶۲ ساله در پی ریزش آوار در پاسداران
حادثه تلخ برای پاکبان شهرداری در تهران
تصادف مرگبار در جاده هراز + شمار مصدومان و کشته ها
سناریوی جنایی پس از مرگ تلخ مرد همسایه
بوکسور آفریقایی یک روز بعد از ناک‌اوت‌شدن جان باخت
حادثه مرگبار برای جوان پاراگلایدر سوار تنکابنی
حادثه ریزش کوه در جاده هراز
عملیات راهسازی در تعطیلات نووزی متوقف می شود
شاهکار جنجالی راهسازی؛ تیر چراغ برق وسط جاده
ریزش سنگ در جاده هراز یک کشته برجای گذاشت
ریزش مرگبار یک ساختمان در قاهره
خطای پمپ بنزین مسافران جاده هراز را گرفتار کرد
سقوط مرگبار پراید به دره در جاده هراز
خطر نابودی یک شهرستان به دلیل راهسازی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZT1
tabnak.ir/005ZT1