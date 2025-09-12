مرگ دلخراش ۲ خواهر زیر غلتک در جاده هراز

خودروی سمند در پایین جاده توقف کرده بود و والدین این دو خواهر بیرون از خودرو بودند که با برخورد غلتک به خودرو، هردو خواهر در دم جان باختند.

بخشدار لاریجان شهرستان آمل از کشته‌شدن دو خواهر نوجوان در پی سقوط غلتک راهسازی با برخورد با خودروی سواری آنها در جاده هراز خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سید محمد حسنی گفت: این سانحه دلخراش و مرگبار برای دو خواهر ۱۰ و هفده‌ساله محمودآبادی هنگامی رخ داد که ماشین‌آلات راهسازی در ۶۰ کیلومتری جاده هراز در مسیر بالادست روستای مریجان بخش لاریجان آمل، در حال فعالیت بودند که غلتک راهسازی بعلت بریدن ترمز به پایین جاده سقوط کرد.

وی افزود: خودروی سمند در پایین جاده توقف کرده بود و والدین این دو خواهر بیرون از خودرو بودند که با برخورد غلتک به خودرو، هردو خواهر در دم جان باختند.

بخشدار لاریجان یادآور شد: پیش از این هشدارهایی از شورا و دهیاری مریجان و بخشداری منطقه درباره ترددنکردن در این مسیر صادر شده بود.

بخش کوهستانی لاریجان آمل در مسیر جاده پرتردد هراز واقع شده است.

