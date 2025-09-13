بهتر است رویه کفشی که برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود دارای طراحی سبک، ترجیحا ضد آب، قابل شست‌وشو و بدون زرق و برق باشد. کوله پشتی حتما دارای ۲ بند باشد و بند‌ها نیز پهن باشند و در آنها از بند‌های نازک استفاده نشده باشد.

یک روماتولوژیست اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان توصیه‌هایی برای خرید کیف و کفش دانش‌آموزان پرداخت و گفت: بهتر است رویه کفشی که برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود دارای طراحی سبک، ترجیحا ضد آب، قابل شست‌وشو و بدون زرق و برق باشد. کوله پشتی حتما دارای ۲ بند باشد و بند‌ها نیز پهن باشند و در آنها از بند‌های نازک استفاده نشده باشد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید یکی از دغدغه‌های والدین تهیه لوازم تحریر مناسب برای فرزندانشان است، در بین خرید‌هایی که والدین برای فرزندانشان در آستانه سال تحصیلی جدید انجام می‌دهند خرید کیف و کفش مناسب بر سلامت دانش‌آموزان اهمیت بسزایی دارد.

وی گفت: کفشی که برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود باید راحت باشد و پاشنه دار نباشد. بهتر است جنس کفش کنف باشد تا قابلیت تبادل هوا در کفش و امکان تنفس برای پا وجود داشته باشد. همچنین توصیه می‌شود در داخل کفش قابلیت محافظت از قوس پا وجود داشته باشد و کفش به گونه‌ای باشد که پا به راحتی داخلش قرار گیرد و قوس کف پا حمایت شود. پوشیدن و درآوردن کفش نیز باید برای دانش‌آموزان راحت باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه در بسیاری از کشور‌ها از کفش داخل مدرسه استفاده می‌شود که این امکان در بیشتر مدارس کشور ما وجود ندارد، ادامه داد: بهتر است رویه کفشی که برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود دارای طراحی سبک، ترجیحا ضد آب، قابل شست‌وشو و بدون زرق و برق باشد.

این روماتولوژیست اطفال همچنین در رابطه با ویژگی‌های کوله‌پشتی مناسب برای مدرسه بیان کرد: بهترین کیفی که برای استفاده دانش‌آموزان توصیه می‌شود کوله‌پشتی است که البته لازم است دارای چند ویژگی مهم باشد. از جمله این ویژگی‌ها این است که کوله پشتی حتما دارای ۲ بند باشد و بند‌ها نیز پهن باشند و در آنها از بند‌های نازک استفاده نشده باشد، عرض بند باید حداقل بین ۳ تا ۵ سانتی متر باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه کوله باید به نحوی باشد که قمست سنگین یا همان پایینش درست بر روی محل اتصال مهره‌های کمری به لگنی و در انتهای قوس پشتی قرار گیرد و به طور کامل به پشت کودک بچسبد، توضیح داد: وزنی که کودکان در کوله پشتی می‌توانند تحمل کنند نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن کل بدنشان باشد. همچنین ساختار کوله پشتی باید به نحوی باشد که کمترین فشار را به بدن وارد کند.

این پزشک با بیان اینکه برخی از کیف‌ها تهویه دار هستند و در داخل کیف و بیرونشان تهویه‌ای ایجاد می‌کنند و علاوه بر اینکه می‌توانند فشاری که بر روی شانه‌ها ایجاد می‌شود را تعدیل کنند مانع عرق کردن نیز می‌شوند، افزود: برخی از کوله‌پشتی‌ها نیز خاصیت ضد آب دارند که استفاده از آنها در هوای بارانی و هنگامی که چیزی روی کیف ریخته می‌شود، کاربرد دارد.

وی ضمن اشاره به اهمیت جیب‌های کیف به ویژه جیب‌های خارجی برای قرار دادن شیشه آب گفت: بهتر است از کوله‌پشتی‌هایی با رنگ‌هایی که باعث ایجاد شادی در جامعه می‌شود برای کودکان استفاده شود، به نظر می‌رسد رنگ‌های سبز و آبی آسمانی می‌تواند مناسب باشد.