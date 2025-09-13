En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ویژگی های کیف و کفش مناسب دانش‌آموزان

بهتر است رویه کفشی که برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود دارای طراحی سبک، ترجیحا ضد آب، قابل شست‌وشو و بدون زرق و برق باشد. کوله پشتی حتما دارای ۲ بند باشد و بند‌ها نیز پهن باشند و در آنها از بند‌های نازک استفاده نشده باشد.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۶۲
| |
291 بازدید
ویژگی های کیف و کفش مناسب دانش‌آموزان

یک روماتولوژیست اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان توصیه‌هایی برای خرید کیف و کفش دانش‌آموزان پرداخت و گفت: بهتر است رویه کفشی که برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود دارای طراحی سبک، ترجیحا ضد آب، قابل شست‌وشو و بدون زرق و برق باشد. کوله پشتی حتما دارای ۲ بند باشد و بند‌ها نیز پهن باشند و در آنها از بند‌های نازک استفاده نشده باشد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید یکی از دغدغه‌های والدین تهیه لوازم تحریر مناسب برای فرزندانشان است، در بین خرید‌هایی که والدین برای فرزندانشان در آستانه سال تحصیلی جدید انجام می‌دهند خرید کیف و کفش مناسب بر سلامت دانش‌آموزان اهمیت بسزایی دارد.

وی گفت: کفشی که برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود باید راحت باشد و پاشنه دار نباشد. بهتر است جنس کفش کنف باشد تا قابلیت تبادل هوا در کفش و امکان تنفس برای پا وجود داشته باشد. همچنین توصیه می‌شود در داخل کفش قابلیت محافظت از قوس پا وجود داشته باشد و کفش به گونه‌ای باشد که پا به راحتی داخلش قرار گیرد و قوس کف پا حمایت شود. پوشیدن و درآوردن کفش نیز باید برای دانش‌آموزان راحت باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه در بسیاری از کشور‌ها از کفش داخل مدرسه استفاده می‌شود که این امکان در بیشتر مدارس کشور ما وجود ندارد، ادامه داد: بهتر است رویه کفشی که برای دانش‌آموزان تهیه می‌شود دارای طراحی سبک، ترجیحا ضد آب، قابل شست‌وشو و بدون زرق و برق باشد.

این روماتولوژیست اطفال همچنین در رابطه با ویژگی‌های کوله‌پشتی مناسب برای مدرسه بیان کرد: بهترین کیفی که برای استفاده دانش‌آموزان توصیه می‌شود کوله‌پشتی است که البته لازم است دارای چند ویژگی مهم باشد. از جمله این ویژگی‌ها این است که کوله پشتی حتما دارای ۲ بند باشد و بند‌ها نیز پهن باشند و در آنها از بند‌های نازک استفاده نشده باشد، عرض بند باید حداقل بین ۳ تا ۵ سانتی متر باشد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه کوله باید به نحوی باشد که قمست سنگین یا همان پایینش درست بر روی محل اتصال مهره‌های کمری به لگنی و در انتهای قوس پشتی قرار گیرد و به طور کامل به پشت کودک بچسبد، توضیح داد: وزنی که کودکان در کوله پشتی می‌توانند تحمل کنند نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد وزن کل بدنشان باشد. همچنین ساختار کوله پشتی باید به نحوی باشد که کمترین فشار را به بدن وارد کند.

این پزشک با بیان اینکه برخی از کیف‌ها تهویه دار هستند و در داخل کیف و بیرونشان تهویه‌ای ایجاد می‌کنند و علاوه بر اینکه می‌توانند فشاری که بر روی شانه‌ها ایجاد می‌شود را تعدیل کنند مانع عرق کردن نیز می‌شوند، افزود: برخی از کوله‌پشتی‌ها نیز خاصیت ضد آب دارند که استفاده از آنها در هوای بارانی و هنگامی که چیزی روی کیف ریخته می‌شود، کاربرد دارد.

وی ضمن اشاره به اهمیت جیب‌های کیف به ویژه جیب‌های خارجی برای قرار دادن شیشه آب گفت: بهتر است از کوله‌پشتی‌هایی با رنگ‌هایی که باعث ایجاد شادی در جامعه می‌شود برای کودکان استفاده شود، به نظر می‌رسد رنگ‌های سبز و آبی آسمانی می‌تواند مناسب باشد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کیف کوله پشتی کیف مدرسه کیف دانش آموزان استاندارد خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کیف‌های ۴۰ میلیارد تومانی رشوه رونمایی شد
هشدار سازمان غذا و دارو؛ این محصولات را مصرف نکنید
بازداشت مامور قلابی مسلح در بزرگراه حکیم
جنجال آفرینی، شگرد کیف زنان حرفه ای!
یک درخواست اوکراین از اسرائیل در رابطه با روسیه
زمان و مکان دور سوم مذاکرات تهران و کی‌یف
دانش آموزان تهرانی سه‌شنبه بدون کیف و کتاب به مدرسه می‌روند
هجوم مردم اوکراین به خودپردازها
کیف های دستی و مشکلات کمر
کشف اسکلت انسان از کیف دو زائر در مرز
چرا ورود کیف به مدرسه ممنوع شد؟
چگونگی استاندارد کیفیت آب تهران
۷ شمش طلا در کوله پشتی مسافر جنوب
کیف دوشی بهتر است یا کوله پشتی؟
ماجرای سرقت میلیاردی زن سارق در بیمارستان
گلایه استاندارد از رسانه ملی
راهنمای انتخاب کوله پشتی ، چمدان و ساک مسافرتی و کیف چرم از فروشگاه 123 کیف
کاهش ۹۰ درصدی تقاضای کیف در آستانه بازگشایی مدارس
چه کیف و کفشی برای دانش آموزان مناسب است؟
توصیه‌های وزارت بهداشت درباره کوله‌پشتی دانش‌آموزان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۲۱۱ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۱ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۴۶ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۴۲ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZSk
tabnak.ir/005ZSk