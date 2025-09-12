En
از رودخانه‌های این استان دور شوید

مدیرکل مدیریت بحران مازندران باتوجه به پیش‌بینی بارش‌های رگباری گفت: مردم و مسافران از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های استان پرهیز کنند.
کد خبر: ۱۳۲۷۹۳۹
از رودخانه‌های این استان دور شوید

مدیرکل مدیریت بحران مازندران باتوجه به پیش‌بینی‌ بارش‌های رگباری گفت: مردم و مسافران از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های استان پرهیز کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران مازندران با توجه به در پیش بودن فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواخر وقت روز یک‌شنبه ۲۳ شهریورماه و  پیش‌بینی بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و وقوع سیلاب در دامنه‌ها و ارتفاعات، نسبت به حضور و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌های مناطق کوهستانی، مسیل‌ها و مناطق مرتفع هشدار داد.

وی افزود: آب‌گرفتگی معابر، احتمال وقوع سیلاب نقطه‌ای و محلی، پر آب شدن رودخانه‌ها و جاری شدن جریان‌های سیلابی در مسیل‌ها از مخاطرات این سامانه بارشی عنوان شده است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تاکید بر پرهیز از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و مناطق مرتفع استان، خاطرنشان کرد: خودداری از چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مرتفع به‌طور جدی مورد تاکید است.

محمدی یادآور شد: نیروهای خدماتی و امدادی درحالت آماده‌باش قرار گرفتند.

براساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی از روز جمعه ۲۱ تا اواخر روز يک‌شنبه ۲۳ شهریورماه بارش باران همراه با رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما در سراسر استان پیش‌بینی می‌شود. 

 

هشدار هواشناسی سیل بارش باران بارندگی مدیریت بحران پیش بینی بارش خبر فوری مازندران
