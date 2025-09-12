عروسی پسر نتانیاهو برای همیشه لغو شد 

رسانههای اسرائیلی گزارش دادند آونر نتانیاهو، پسر کوچک نتانیاهو، رابطه خود را با نامزدش پس از سه سال رابطه و دو بار تعویق مراسم ازدواج، به پایان رساند.
به گزارش تابناک به نقل از برترینها؛ دلیل تعویق مراسم او جنگهای غزه و ایران بوده است.
بنا بر این گزارش؛ ازدواج این زوج قرار بود ابتدا در نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شود اما به دلیل جنگ غزه به ماه ژوئن امسال موکول شد. تنها دو روز پیش از تاریخ جدید، نیز حمله رژیم صهیونیستی به ایران و محدودیتهای جبهه داخلی باعث لغو مراسم آنها شد.
این دومین بار است که آونر نتانیاهو نامزدی خود را لغو میکند. او در سال ۲۰۲۲ نیز پس از سه سال رابطه با نامزد قبلیاش ازهم جدا شده بود.
