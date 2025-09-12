تخریب یک ساختمان مسکونی در خیابان پیروزی تهران

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران در توضیح جزئیات حادثه تخریب یک ساختمان مسکونی قدیمی در خیابان پیروزی تهران گفت: ساعت ۱۲:۰۳ دقیقه ظهر روز گذشته (پنجشنبه ۲۰ شهریور) حادثه تخریب یک ساختمان مسکونی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی همراه با تجهیزات کامل به محل در خیابان پیروزی، خیابان دهم فروردین اعزام شدند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ وی ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان دو و نیم طبقه مسکونی قدیمی بود که کارگران در طبقه دوم آن مشغول عملیات عمرانی بودند. به دلایلی که باید بررسی شود، ناگهان کل ساختمان فرو ریخت. در زمان وقوع حادثه سه کارگر در محل حضور داشتند که یکی از آنها، مردی ۴۰ ساله ایرانی، توانست خودش را نجات دهد.

به گفته ملکی، آتش‌نشانان هنگام رسیدن به محل، یکی از کارگران را که از ناحیه کمر به پایین زیر آوار گرفتار شده بود، نجات دادند و او را زنده از زیر آوار خارج کردند. با این حال، کارگران حاضر اعلام کردند که یک نفر دیگر نیز زیر آوار گرفتار شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری با حضور عوامل شهرداری و استفاده از تجهیزات سنگین آغاز شد. پس از چندین ساعت تلاش، آتش‌نشانان موفق شدند کارگر ۴۲ ساله افغان را که به‌طور کامل زیر آوار مدفون شده بود، پیدا کرده و خارج کنند، اما متأسفانه عوامل اورژانس مرگ او را تأیید کردند.

ملکی با بیان این که عملیات در ساعت ۰۰:۳۵ بامداد امروز به پایان رسید، گفت: تمام آواربرداری‌ها با دقت بالا انجام شد و نیرو‌ها پس از اطمینان از نبود فرد دیگری در زیر آوار، به ایستگاه‌های خود مراجعت کردند.