نتانیاهو: کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت و فلسطین متعلق به رژیم صهیونیستی است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق‌نامه‌ای را برای طرح E۱ برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری در نزدیکی قدس امضا کرد و گفت این طرح مساحت شهرک معالیه آدومیم را دو برابر خواهد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان امضای توافق‌نامه برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در نزدیکی قدس اشغالی طی ادعای متجاوزانه‌ای مدعی شد: شهرک معاله آدومیم بخشی از سرزمین ماست و معالیه آدومیم‌های بیشتری وجود خواهد داشت.

وی افزود: جبهه شرقی اسرائیل معاله آدومیم نیست، بلکه غور اردن است.

نتانیاهو در ادامه تهدید کرد: هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت. ما گفتیم که هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت و بر این موضوع تأکید می‌کنیم. این مکان متعلق به ماست.

وی ادعا کرد: ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد و برای موجودیت ابدی اسرائیل می‌جنگیم. نتانیاهو مدعی شد: من قبلاً گفته‌ام که ما خاورمیانه را تغییر خواهیم داد، زیرا ما نه تنها با حماس، بلکه با ایران و محور مقاومت نیز می‌جنگیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد: هیچ جای امنی برای مسئولان ۷ اکتبر وجود ندارد و دست بلند اسرائیل به آنها خواهد رسید.

نتانیاهو همچنین حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به ایران را توجیه کرد و گفت: حمله‌ای که ما به ایران انجام دادیم، یک تهدید وجودی را از بین برد.

وی درباره جنگ غزه گفت: آنچه در غزه آغاز شد، در غزه نیز پایان خواهد یافت و ما حماس را شکست خواهیم داد. ما با عزم راسخ کار می‌کنیم و برای ابدیت اسرائیل می‌جنگیم. ابدیت اسرائیل در این لحظه قطعی است.

«بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی هم تصویب طرح E۱ را بسیار مهم دانست و مدعی شد: کرانه باختری سرزمین ما هستند و هرگز یک کشور فلسطینی در آنجا تأسیس نخواهد شد.

