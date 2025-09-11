En
شورای امنیت حمله رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد

شورای امنیت با صدور بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در دوحه را محکوم کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اعضای شورای امنیت در بیانیه مطبوعاتی حملات اخیر در دوحه، پایتخت کشور قطر را محکوم کرده و تاسف عمیق خود را از مرگ غیرنظامیان در حملات دوحه ابراز کردند.

اعضای شورا در این بیانیه بر اهمیت کاهش تنش و نیز بر حمایت خود از حاکمیت کشور قطر تأکید کردند که همسو با منشور سازمان ملل است.

آنها همچنین حمایت خود را از نقش کلیدی قطر در تلاش‌های میانجیگری در منطقه اعلام کردند.

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه ۱۸ شهریور جلسه هیئت مذاکره کننده جنبش مقاومت اسلامی حماس را در قلب دوحه پایتخت قطر با حمله هوایی هدف قرار داد و ۵ نفر از جمله «جهاد لبد» مدیر دفتر «خلیل الحیه» رئیس هیئت مذاکره کننده حماس و «همام الحیه» پسر او به شهادت رسیدند.

