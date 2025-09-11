ده فیلم «زن و بچه»، «پیرپسر»، «برف آخر»، «عزیز»، «علت مرگ نامعلوم»، «سینما متروپل»، «بی‌سروصدا»، «زیبا صدایم کن» و «آدم‌فروش» در فهرست اولیه نامزدهای معرفی به اسکار ۲۰۲۶ قرار گرفت تا نماینده ایران از میان آن‌ها انتخاب شود.

اولین جلسه کمیته انتخاب فیلم اسکار در بنیاد سینمایی فارابی با انتخاب ۱۰ نامزد سینمای ایران برای معرفی به اسکار برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از سینما دیلی، بر این اساس ده فیلم «زن و بچه»، «پیرپسر»، «برف آخر»، «عزیز»، «علت مرگ نامعلوم»، «سینما متروپل»، «بی‌سروصدا»، «زیبا صدایم کن» و «آدم‌فروش» در فهرست اولیه نامزدهای معرفی به اسکار ۲۰۲۶ قرار گرفت تا نماینده ایران از میان آن‌ها انتخاب شود.

هومن بهمنش، پانته‌آ پناهی‌ها، ابوالحسن داوودی، فرهاد توحیدی، آزاده موسوی، محمدرضا تشکری و علی دهکردی از جمله اعضای این هیأت انتخاب هستند.