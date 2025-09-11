En
توافق با آژانس گامی مثبت از سوی ایران است

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «امضای توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گامی مثبت از سوی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود»، تصریح کرد: شاید طرف مقابل از این توافق هم سوء استفاده کنند، بنابراین ما باید هوشیار باشیم که جلوی این اتفاق گرفته شود.
توافق با آژانس گامی مثبت از سوی ایران است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جبار کوچکی نژاد، با اشاره به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص چارچوب جدید تعاملات فی مابین تاکید کرد: با توجه به فضایی که در دنیا و کشور ما حاکم است، مردم متدین و عزیز ایران اسلامی با همه فشار‌هایی که تحمل می‌کنند انتظار دارند که مسئولان مربوطه از موضع اقتدار در فضای دیپلماسی ورود کنند و مذاکرات و مباحث مربوطه را تا جایی که شورای عالی امنیت ملی به صلاح می‌داند، پیگیری کنند.

وی با یادآوری بدعهدی‌های غرب در مذاکرات متعدد با جمهوری اسلامی ایران گفت: در مذاکرات نباید به هیچ چیزی دل خوش کنیم، چون با دشمنانی طرف هستیم که به هیچ اصول انسانی پایبند نیستند؛ هم در جریان جنگ ۱۲ روزه که در میانه مذاکرات ایران با آمریکا صورت گرفت و هم در جریان اتفاقات اخیر در قطر که حین مذاکرات حماس در کشوری ثالث سران این گروه جهادی را مورد صحبت قم قرار دادند، عدم پایبندی رژیم صهیونیستی و همچنین بزرگترین حامی او یعنی ایالات متحده آمریکا را به اصول و قواعد بین‌الملل و همچنین حقوق بشر مشاهده کردیم.

این نماینده مجلس عنوان کرد: غرب نشان داده است که در هر مذاکره‌ای به جز تقویت و همچنین افزایش قدرت و حاکمیت خود و به زیر سلطه کشیدن سایر کشورها، هدف دیگری را دنبال نمی‌کند. اینکه فکر کنیم آنها در مذاکرات با رویکرد بده- بستان عمل می‌کنند اینگونه نیست، بلکه آنها در مذاکرات چیزی نمی‌دهند، اما خواهان دریافت چیز‌های بسیاری هستند.

کوچکی نژاد با اشاره به امضای توافق میان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص چارچوب همکاری‌های آتی، تاکید کرد: امروز ما با دنیایی مواجه هستیم که باید حقانیت خود را اثبات و اعلام کنیم که ما اهل مذاکره و گفت‌و‌گو هستیم و اهل جنگ نیستیم؛ در جنگ ۸ ساله هم به ما حمله شد و ما دفاع کردیم و در جنگ ۱۲ روزه نیز به ما حمله شد و ما از خودمان دفاع کردیم. ما همچنین موظفیم که از مستضعفان دنیا حمایت کنیم و این جزئی از اصول قانون اساسی و نیز اعتقادات ماست. به هر حال باید به مردم دنیا اثبات کنیم که ما در مذاکرات کم نمی‌آوریم و این دشمن است که زیر میز مذاکره می‌زند و در نهایت حرکت نظامی خود را آغاز می‌کند. تاکید ما این است که ضمن اینکه دولت مردان اصلاً به مذاکرات دل خوش نکنند، محکم ایستادگی کنند و این نگاه را داشته باشند که ما می‌توانیم و ما می‌مانیم و دشمن را نابود خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه «امضای توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گامی مثبت از سوی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود»، ادامه داد: شاید طرف مقابل از این توافق هم سوء استفاده کند، بنابراین ما باید هوشیار باشیم که جلوی این اتفاق گرفته شود.

این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت حمایت از دیپلمات‌های ایرانی در جریان مذاکرات با کشور‌های خارجی، گفت: در داخل قطعاً مردم ما از سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی به این دلیل که به تایید معظم انقلاب می‌رسد و همچنین به هر آنچه که بر اساس قوانین مصوب مجلس از جمله قانون اقدام راهبردی و قانون تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود، حمایت می‌کنند؛ من معتقدم که اگر دیپلمات‌های ما با همین اهداف به سمت جلو حرکت کنند، می‌توانند کشور را از وضعیت فعلی خارج نمایند.

طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
