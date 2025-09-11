En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرمانده جدید حماس در غزه کیست؟

گردان‌های قسام در حالی دست به بازسازی رهبری خود زده که بیشتر فرماندهان ارشدش در ترورهای اخیر به شهادت رسیده‌اند؛اما اکنون «چهره‌ای در سایه» به نام مهند رجب به صحنه آمده و فرماندهی گردان غزه را بر عهده گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۷۸۶۵
| |
527 بازدید
فرمانده جدید حماس در غزه کیست؟

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ منابع عبری گزارش دادند گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، در چارچوب بازسازی ساختار رهبری خود در غزه، «مهند رجب» ملقب به «چهره سایه» را به‌عنوان فرمانده جدید گردان شهر غزه منصوب کرده است.

این تغییر پس از آن صورت گرفت که بیشتر فرماندهان ارشد قسام در ترور‌های اخیر به شهادت رسیدند. «عزالدین حداد»، فرمانده پیشین گردان غزه، اکنون فرماندهی کل شاخه نظامی حماس را برعهده دارد. او جانشین «محمد ضیف»، رئیس ستاد شهید، و دو تن از معاونان او، «مروان عیسی» و «محمد السنوار» شده است.

به گفته منابع امنیتی رژیم صهیونیستی، این جابه‌جایی‌ها تلاشی برای ایجاد یک ساختار فرماندهی منسجم در برابر حملات زمینی این رژیم است. ارتش صهیونیستی هم‌اکنون در محور‌های شرقی، شمالی و جنوبی غزه متمرکز شده و دستور تخلیه محله‌های غربی را صادر کرده است.

طبق گزارش‌ها، حداد تنها فرمانده باقی‌مانده از میان پنج فرمانده اصلی گردان‌های قسام پیش از جنگ است. در جریان درگیری‌ها، «احمد الغندور» (شمال غزه)، «ایمن نوفل» (مرکز غزه)، «رفی سلامه» (خان‌یونس) و «محمد شبانه» (رفح) شهید شدند.

ارزیابی‌های صهیونیست‌ها نشان می‌دهد قسام اکنون تنها با دو گردان اصلی، شامل گردان شهر غزه و گردان منطقه مرکزی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
غزه رهبران حماس ترور
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خشم محافل قطری از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه
تصاویر عملیات تعقیب چارلی کرک
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
کلید طلایی سلامت مغز
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۶۷ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZRB
tabnak.ir/005ZRB