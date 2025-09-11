فرمانده جدید حماس در غزه کیست؟

گردان‌های قسام در حالی دست به بازسازی رهبری خود زده که بیشتر فرماندهان ارشدش در ترورهای اخیر به شهادت رسیده‌اند؛اما اکنون «چهره‌ای در سایه» به نام مهند رجب به صحنه آمده و فرماندهی گردان غزه را بر عهده گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ منابع عبری گزارش دادند گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، در چارچوب بازسازی ساختار رهبری خود در غزه، «مهند رجب» ملقب به «چهره سایه» را به‌عنوان فرمانده جدید گردان شهر غزه منصوب کرده است.

این تغییر پس از آن صورت گرفت که بیشتر فرماندهان ارشد قسام در ترور‌های اخیر به شهادت رسیدند. «عزالدین حداد»، فرمانده پیشین گردان غزه، اکنون فرماندهی کل شاخه نظامی حماس را برعهده دارد. او جانشین «محمد ضیف»، رئیس ستاد شهید، و دو تن از معاونان او، «مروان عیسی» و «محمد السنوار» شده است.

به گفته منابع امنیتی رژیم صهیونیستی، این جابه‌جایی‌ها تلاشی برای ایجاد یک ساختار فرماندهی منسجم در برابر حملات زمینی این رژیم است. ارتش صهیونیستی هم‌اکنون در محور‌های شرقی، شمالی و جنوبی غزه متمرکز شده و دستور تخلیه محله‌های غربی را صادر کرده است.

طبق گزارش‌ها، حداد تنها فرمانده باقی‌مانده از میان پنج فرمانده اصلی گردان‌های قسام پیش از جنگ است. در جریان درگیری‌ها، «احمد الغندور» (شمال غزه)، «ایمن نوفل» (مرکز غزه)، «رفی سلامه» (خان‌یونس) و «محمد شبانه» (رفح) شهید شدند.

ارزیابی‌های صهیونیست‌ها نشان می‌دهد قسام اکنون تنها با دو گردان اصلی، شامل گردان شهر غزه و گردان منطقه مرکزی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.