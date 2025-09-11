En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خبرهای خوبی از توان دفاعی نیروی زمینی سپاه در راه است

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به افزایش توان دفاعی نیروی زمینی سپاه گفت: خبرهای خوبی در آینده از توان دفاعی نیروی زمینی سپاه خواهیم شنید.
کد خبر: ۱۳۲۷۸۵۴
| |
607 بازدید

خبرهای خوبی از توان دفاعی نیروی زمینی سپاه در راه است

 

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار «احمد اخوان مهدوی» معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه در جلسه هم اندیشی با مدیران و مسئولان اصحاب رسانه با اشاره به نقش آگاهی بخشی اصحاب رسانه در جامعه، اظهار داشت: خبرنگاران نقش مهمی در انعکاس اخبار در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونی داشتند.

وی ادامه داد: امید است بتوانیم یک تعامل و هم افزایی با اصحاب رسانه داشته باشیم و نکات مد نظر اصحاب رسانه در انعکاس اخبار را در صحنه عمل پیاده کنیم.

سردار اخوان با اشاره به اهمیت وحدت رویه در امور جاری کشور، عنوان کرد: وحدت رویه در انعکاس امور رسانه‌ای هم می‌تواند انجام شود و باید هدف از انتشار یک خبر مشخص شود؛ همچنین در موضوع خبر ما از یک اصولی تبعیت می‌کنیم که دقت و صحت در انتقال خبر در راس آن است.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با اشاره به اهمیت پیگیری در امور جاری، تاکید کرد: موانع گسترش روابط با اصحاب رسانه باید شناسایی و رفع شوند تا در جهت اعتلای خبری در مجموعه بکوشیم.

وی عنوان کرد: انتشار سریع، به موقع و دقیق یک خبر، موفقیت را برای یک خبرنگار یا یک مجموعه خبری به ارمغان خواهد آورد؛ برای مثال در موضوعات امنیتی و نظامی سرعت و دقت در انتقال اخبار بسیار مهم است.

سردار اخوان با بیان اینکه باید در هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور برتر جهان باشیم، یادآور شد: باید از هوش مصنوعی هم برای حوزه خبر استفاده کنیم و این موضوع و این فناوری در حوزه رسانه‌ای بسیار مهم است؛ چرا که این موضوع در تدوین، تنظیم و انعکاس خبر نقش دارد.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن از هوش مصنوعی برای انعکاس برخی اخبار استفاده کرد و این موضوع جای تامل جدی دارد.

وی گفت: امروز در بهداری نیروی زمینی سپاه از هوش مصنوعی جهت شناسایی بیماری‌های مهم از جمله سرطان استفاده می‌کنیم؛ در حقیقت هوش مصنوعی روش تشخیص را آسان و سرعت و دقت شناسایی بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.

سردار اخوان با بیان اهمیت نقش رسانه در مبارزه با جنگ شناختی دشمن، تاکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند در مقابل جنگ شناختی دشمن با تولید محتوای موثر بایستند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: رزمندگان نیروی زمینی سپاه شبانه روز تلاش می‌کنند تا نقاط ضعف را برطرف کنند و شرایط نیروی زمینی سپاه در حوزه آمادگی دفاعی بسیار خوب است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت آمادگی یگان‌های نیروی زمینی بسیار خوب است عنوان داشت: خبر‌های خوبی از قدرت دفاعی نیروی زمینی سپاه خواهیم شنید.

سردار اخوان در پایان خاطرنشان کرد: پل ارتباطی نیروی زمینی سپاه با مردم اصحاب رسانه هستند و امید هست ارتباطات مردمی به کمک اصحاب رسانه افزایش یابد.

سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: عمق بخشی و آگاهی‌بخشی از لزوم کار خبری است و می‌توان هم افزایی بین نیروی زمینی و اصحاب رسانه افزایش یابد.

وی افزود: باید ارتباط و تعامل با اصحاب رسانه را با برطرف کردن اشکالات گسترش دهیم و در یکسال گذشته هم اقدامات خوبی در حوزه انعکاس رسانه‌ای اخبار انجام شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار اخوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه توان دفاعی کشور
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردار اخوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه شد
توان‌دفاعی کشور درحال گسترش است
رئیس‌جمهور، رئیس شورای دفاع می‌شود
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
کلید طلایی سلامت مغز
آیا پنیر برای روده خوب است یا بد؟
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۱۱۶۷ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۸ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۵۵ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
روایت رایزن فرهنگی پیشین ایران از سفر مسئولین به خارج  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZR0
tabnak.ir/005ZR0