برنج ۷۰ هزار تومانی چگونه به ۳۵۰ هزار تومان رسید؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «قیمت برنج درجه یک ایرانی در فروشگاههای زنجیرهای بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان فروخته میشود.» مشاهدات امروز خبرنگار فارس از فروشگاه زنجیرهای در منطقه نازی آباد تهران نشان میدهد.
افزایش قیمت برنج به چند ماه پیش برمیگردد که قیمت برنج ایرانی با کمبود عرضه از ۳۵۰ هزار تومان فراتر رفت. هفته پیش وزیر جهاد کشاورزی گفته بود قیمت با برداشت برنج ایرانی قیمت تا کیلویی ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
دو میلیون و ۲۱ هزارو ۶۰۰ تومان برای برنج ۵ کیلیویی در فروشگاه زنجیرهای تهران قیمت خورده است.
وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی مسئول حمایت از تولید کنندگان و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است این قانون پس از سالها چکش کاری با هدف کنترل بهتر قیمت محصولات کشاورزی در مجلس تصویب و توسط رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
کارشناس کشاورزی یگوید عدهای دلال و سودجو با احتکار در انبارها قیمت برنج را بالا بردند آنها کیلویی ۷۰ هزار تومان خریدند و به ۳۵۰ هزار تومان فروختند.
در مقابل کارشناس ارشد بازار معتقد است وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد دولتی، صاحب اختیارات قانونی و اعتبارات میلیاردی، میتوانست اجازه جولان به چند دلال و شرکت خصوصی را ندهد اگر به موقع و به اندازه برنج وارد میکرد ولی ۲۵ درصد کمتر وارد کرد.
کارشناسان معتقدند قانونگذار دو قانون «واردات» و «افزایش تولید کالاهای اساسی» را به عنوان راهکار کنترل بازار در اختیار وزارت جهاد قرار داده و با مشخص بودن میزان تولید داخل (حدود ۲ میلیون تن) و میزان واردات سالانه (حدود یک میلیون تن) مسیر برنامهریزی روشن است.
