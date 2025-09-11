به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ اوسمار ویرا سرمربی سابق پرسپولیس بهعنوان بهترین مربی ماه آگوست فوتبال تایلند انتخاب شد.
این مربی که پس از جدایی از پرسپولیس سکان هدایت بوریرام تایلند را برعهده گرفت؛ در این تیم با کسب ۴ قهرمانی در نخستین فصل حضور در لیگ تایلند، درخشش خیره کنندهای داشت و در ماه جاری میلادی نیز موفق شد عنوان بهترین مربی ماه تایلند را به نام خود ثبت کند.
این اتفاق در حالی رخ داده است که پس از جدایی اسماعیل کارتال از پرسپولیس تلاشها و صحبتهایی برای حضور دوباره اوسمار در کادرفنی سرخ پوشان به گوش میرسید ولی این اتفاق عملی نشد و در نهایت سکان هدایت قرمزهای تهرانی به وحید هاشمیان سپرده شد.
