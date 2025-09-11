En
راز تاریک زن قاچاقچی در بیابان‌های تهران

متهمان به زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه خواهند رفت
راز تاریک زن قاچاقچی در بیابان‌های تهران

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛  اواخر فروردین ماه سال ۱۴۰۲ جسد زن میانسالی به نام سهیلا در بیابان‌های حاشیه شهر تهران در حالی کشف شد که خانواده این زن پیش از این فقدان ناگهانی‌اش را به پلیس اعلام کرده بودند.به این ترتیب بررسی‌های تیم جنایی برای روشن شدن راز جنایت آغاز شد و تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی نیز در محل کشف جسد حاضر شده و در بررسی تن‌پیمایی اولیه علت تامه فوت سهیلا را خفگی بر اثر فشار به عناصر حیاتی گردن اعلام کردند.سپس جسد با دستور بازپرس جنایی به سردخانه پزشکی قانونی منتقل شد تا مراحل معاینات و آزمایش‌های لازم در کالبدشکافی طی شود.

تحقیقات اولیه

در ادامه تحقیقات کارآگاهان پلیس مشخص شد سهیلا در کار قاچاق افغان‌ها به ایران فعالیت داشته است. این زن میانسال با دریافت مبلغی پول، افغان‌هایی را که قصد مهاجرت غیرقانونی به ایران داشتند را وارد کشور می‌کرد. حتی پس از ورود آنها نیز در سامان‌دهی آنها برای پیدا کردن محل سکونت و پیدا کردن شغل کمک می‌کرد. سهیلا در شهر‌های زیادی با افرادی که نیاز به جذب کارگر افغان داشتند آشنا بود و در قبال دریافت مبلغی پول، افغان‌ها را به این افراد معرفی می‌کرد.

در ادامه و بعد از مشخص شدن نوع فعالیت‌های مقتوله، پرینت آخرین تماس‌های او استخراج شده و مشخص شد آخرین تماس با خط تلفن همراهی گرفته شده که یک مرد افغان به نام یحیی از آن استفاده می‌کرد. به این ترتیب دستور بازداشت یحیی از سوی بازپرس جنایی صادر شد.

دستگیری سه متهم

با ردیابی‌های انجام شده یحیی شناسایی و دستگیر شد، اما او در حالی که آخرین فردی بود که با سهیلا تماس داشت، منکر هرگونه ارتباط با سرنوشت مرگبار او شده و حتی منکر برقراری تماس با او نیز شد.

متهم ۵۰ ساله در برخورد ابتدایی به ماموران گفت: «من و دو دوست دیگرم نگهبان باغی در حاشیه شهر هستیم. ما سهیلا را می‌شناختیم، اما آخرین بار دوستم به نام مراد با او تماس گرفت. نمی‌دانم چه صحبت‌هایی بین آنها رد و بدل شد و مراد به چه علت به او زنگ زده بود، اما مطمئنم که گوشی تلفن همراهم را به مراد قرض دادم و او به سهیلا زنگ زد.»

با این ادعا مراد که او نیز هم سن و سال یحیی بود دستگیر شد و در برابر ماموران جنایی قرار گرفت. او نیز گناه را گردن شخص سومی انداخت و گفت دوست ۲۵ ساله‌اش با تلفن به سهیلا زنگ زده بود. به این ترتیب سومین نفر هم دستگیر شد، اما او هم از بیان حقیقت طفره رفت.

در حالی که تناقض گویی متهمان هر لحظه ظن ماموران را بیشتر می‌کرد در ادامه تحقیقات با انجام نقطه زنی آنتن موبایل، مشخص شد که در زمان وقوع جنایت تلفن همراه آنها در محل قتل آنتن داشته و روشن بوده است. بنا بر ادله به دست آمده علیه متهمان، به‌رغم اقرار صریح آنها، با طی روال قانونی و تکمیل تحقیقات، کیفرخواست دادسرا صادر شد.

به این ترتیب متهمان به زودی در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه خواهند رفت.

قتل مقتول افغان زن میانسال قاچاق افغانی
