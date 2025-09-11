دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در خبری اعلام کرد که چارلی کرک، متحد ترامپ و تحلیلگر حامی جنبش «بازگشت عظمت آمریکا (MAGA)، هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است.
به گزارش اسکای نیوز، ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: «چارلی کرک بزرگ و افسانهای درگذشت. هیچ کس مانند چارلی قلب جوانان در ایالات متحده آمریکا را درک نکرد. او مورد علاقه و تحسین همگان، به ویژه من بود، و اکنون دیگر در کنار ما نیست.»
در ویدئویی که از این تیراندازی منتشر شده، کرک در حالی که نشسته و زیر یک چادر با میکروفون دستی صحبت میکند، دیده میشود که ناگهان صدای یک شلیک شنیده میشود و خونی که به نظر میرسد از گردن او جاری میشود.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، در لحظه قبل از تیراندازی، از کرک پرسیده میشود: «آیا میدانید در ۱۰ سال گذشته چند تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داده است؟» کرک درست قبل از شلیک پاسخ میدهد: «خشونتهای باندی را حساب میکنید یا نه؟»
چارلی کرک که بود؟
برای بسیاری از جوانان در جناح راست سیاست آمریکا، چارلی کرک یک نماد بود. او ۳۱ سال داشت، یک شخصیت رسانهای، پادکستر، نویسنده و بنیانگذار Turning Point USA بود. این سازمان غیرانتفاعی از سیاستهای محافظهکارانه در مدارس، کالجها و دانشگاهها حمایت میکند. از آن به عنوان یکی از سریعترین سازمانهای در حال رشد از نوع خود در آمریکا یاد میشود.
او دنبال کنندگان زیادی داشت و پادکست او به طور مداوم در بین ۲۰ پادکست برتر قرار داشت. به گزارش انبیسی نیوز، برنامه چارلی کرک شو روزانه بین ۵۰۰،۰۰۰ تا ۷۵۰،۰۰۰ بار دانلود میشود. این برنامه به طور مداوم در Spotify و Apple رتبه بالایی دارد. در شبکههای اجتماعی، او دنبال کنندگان زیادی دارد، با بیش از ۷.۳ میلیون دنبال کننده در تیکتاک، ۷ میلیون در اینستاگرام، ۵ میلیون در ایکس و ۳.۵ میلیون در یوتیوب.
او یک فعال سیاسی محبوب بود و بیشتر وقت خود را صرف سفر به محوطه دانشگاهها در سراسر کشور میکرد و مشوق بحث و ترویج ارزشهای محافظهکارانه بود. او حامی بزرگ رئیس جمهور ترامپ و تا حدودی سخنگوی جنبش «بازگشت عظمت آمریکا (MAGA)» برای جوانان در سراسر آمریکا بود، او به طور علنی از اهداف محافظهکارانه و همسو با ترامپ حمایت میکرد و اغلب با افرادی که مخالف دیدگاههای او بودند، مناظره میکرد.
او متولد شیکاگو در سال ۱۹۹۳ بود و از همان ابتدا به سیاست علاقه داشت و در دوران دبیرستان به عنوان داوطلب در مبارزات انتخاباتی مارک کرک (بدون نسبت)، جمهوری خواه ایلینوی برای مجلس سنای ایالات متحده، فعالیت میکرد.
او توسط منتقدان متهم به ترویج اکاذیب و تئوریهای توطئه در مورد مسائلی از جمله ویروس کرونا، تغییرات آب و هوایی و انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده بود.
او در واکنش به شورشهای ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در تپه کاپیتول، گفت که این یک شورش نبود، اما شورشیان نماینده جریان اصلی حامیان آقای ترامپ نبودند. یک روز قبل از شورشها، در حمایت از آنچه او معتقد بود انتخابات دزدیده شده است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در حال سازماندهی «اتوبوسهایی از میهنپرستان» به واشنگتن برای «مبارزه برای رئیس جمهور» است.
به گزارش زوتئو سازمان جوانان راست افراطی Turning Point USA که کرک یکی از بنیانگذاران آن بود، نقش بزرگی در بسیج حمایت از ترامپ در محوطه دانشگاهها داشت و در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶ ترامپ به شهرت اولیه خود دست یافت.
کرک به دلیل اظهارات جنجالی فراوانش مشهور بود. در سال ۲۰۲۱، او خواستار اعزام شبهنظامیان به مرز برای جلوگیری از «کاهش و افول جمعیت سفیدپوستان در آمریکا» شد. اوایل سال جاری، او مسلمانان را به داشتن «ارزشهای توسعهطلبانه» متهم کرد و اسلام را «تهدیدی برای آمریکا» خواند. او همچنین بارها از زنان خواسته است که در سنین پایینتر ازدواج کنند تا فرزندان بیشتری داشته باشند و گفت زنانی که این کار را نمیکنند «با رای دادن به دموکراتها به بقیه جامعه حمله میکنند.»
در پی تیراندازی در یک مدرسه در نشویل، تنسی، در سال ۲۰۲۳، کرک گفت که هزینه «برخی از مرگ و میرهای ناشی از اسلحه متاسفانه ارزشش را دارد تا حقوق متمم دوم قانون اساسی حفظ شود» و آن را "معاملهای محتاطانه" خواند.
چه کسی چارلی کرک را ترور کرد؟
به گزارش نیویورک تایمز، سخنگوی دانشگاه یوتا ولی به خبرنگاران گفت که مظنون از ساختمانی در حدود ۱۸۰ متری محل نشستن کرک شلیک کرده است. اعتقاد بر این است که تیرانداز هنوز متواری است. دانشگاه پیشتر اعلام کرده بود که یک مظنون بازداشت شده است، اما آسوشیتدپرس به نقل از فردی مطلع از این حادثه بعداً گزارش داد که مقامات تشخیص دادهاند فرد بازداشت شده مظنون نیست.
واکنش گسترده سیاستمداران به ترور چارلی کرک
سیاستمداران هر دو حزب اصلی آمریکا بلافاصله تیراندازی روز چهارشنبه را محکوم کردند. مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، کرک را «دوستی نزدیک و مورد اعتماد» خواند و افزود که «هر رهبر سیاسی باید با صدای بلند و واضح این خشونت را محکوم کند.»
ران دیسانتیس، فرماندار جمهوریخواه، قتل کرک را «تراژدی برای ملت ما» خواند.
کامالا هریس، نامزد سابق دموکرات ریاست جمهوری، گفت که «عمیقاً ناراحت شده است» و «همه ما باید با هم کار کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این منجر به خشونت بیشتر نشود.»
گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا - که امسال میزبان کرک در پادکست خود بود - این حمله را «منزجر کننده، پست و مذموم» خواند.
زهران ممدانی، نامزد شهرداری نیویورک نیز واکنش نشان داد و در توییتر نوشت که از «تیراندازی وحشت زده شده است» و «خشونت سیاسی در کشور ما جایی ندارد.»
اتهامزنی به دموکراتها و چپها
در همین حال، برخی از مفسران راست افراطی بلافاصله سعی کردند، علیرغم محکومیت گسترده از سوی رهبران حزب دموکرات× دموکراتها را به دلیل تیراندازی روز چهارشنبه مقصر بدانند.
ایلان ماسک در توییتر نوشت: «چپ حزب قتل است.»
لورا لومر، تئوریپرداز توطئه راست افراطی، از دولت ترامپ خواست تا «تمام سازمانهای چپگرا را تعطیل، بودجهشان را قطع و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
خود دموکراتها نیز هدف خشونت سیاسی مرگبار قرار گرفتهاند. به گفته پلیس، در ماه ژوئیه، یکی از حامیان ترامپ، ملیسا هورتمن، رهبر سابق دموکرات مجلس ایالتی مینهسوتا و همسرش را به ضرب گلوله کشت. این مظنون همچنین متهم است که یک قانونگذار دموکرات دیگر و همسرش را مورد اصابت گلوله قرار داده و زخمی کرده است.
