پسر گوگوش: جانم را مدیون حجازی و روشن هستم

به گزارش تابناک به نقل از برترینها، کامبیر قربانی، فرزند مشترک گوگوش و محمود قربانی در مصاحبه‌ای تازه درباره دوران کودکی‌اش گفت: «بازیکنان تیم تاج، حسن روشن و استاد ناصر حجازی می‌آمدند دم در هتل، دنبال من و من را به تمرین فوتبال می‌بردند؛ نمی‌گذاشتند هیچ‌وقت تنها باشم.»

او گفت: «محیطی که من در آن بودم محیط درستی نبود. دلشان برای من می‌سوخت. من واقعا جانم را مدیون تیم تاج هستم.»

او در ادامه گفت: «حشمت مهاجرانی من را با خودش به اردوی تیم ملی می‌برد. در بچگی ورزش من را نگه داشت. اگر این تیم و کسانی که به من محبت کردند، نبودند، من یا مرده بودم، یا زندان بودم یا موادی (معتاد) شده بودم. خدا را شکر می‌کنم که یکسری بودند که برای من وقت می‌گذاشتند.»