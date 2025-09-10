به گزارش تابناک، گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق اخیر با ایران برای ازسرگیری بازرسی‌ها را نشانه‌ای مثبت برای دیپلماسی دانست و تأکید کرد: در حل چالش‌های بین‌المللی هیچ‌چیز جایگزین گفت‌وگو نمی‌شود

وی افزود: حملات ماه ژوئن (خرداد) به تأسیسات هسته‌ای ایران منجر به تعلیق اجتناب‌ناپذیر فعالیت‌های بازرسی در ایران شد؛ تعلیقی کامل، و این برای نخستین بار از زمان امضای موافقت‌نامه جامع پادمان میان ایران و آژانس بود. ازسرگیری این فعالیت‌های حیاتی، یک روند خودکار یا صرفاً اداری ساده نیست؛ همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، بعد از آنچه اتفاق افتاد، کار ساده‌ای نخواهد بود. افزون بر این، همان‌طور که همگی می‌دانید، مجلس ایران قانونی را برای تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرد. این مسئله خطر آن را به وجود آورد که ایران نتواند تعهدات پادمانی خود را رعایت کند. مطمئنم شما با من هم‌عقیده‌اید که چنین وضعیتی پیامدهای متعددی، و البته منفی، به همراه داشت و نباید اجازه داد رخ دهد.