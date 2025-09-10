En
نقض بی سابقه حریم هوایی در نفوذ پهبادها به حریم هوایی لهستان

ارتش لهستان و ناتو در واکنش به به نفوذ پهپادها به حریم هوایی لهستان این عملیات را نقض بی سابقه حریم هوایی خواندند.
نقض بی سابقه حریم هوایی در نفوذ پهبادها به حریم هوایی لهستان

به گزارش تابناک سخنگوی ناتو در واکنش به نفوذ پهبادهای روسیه به حریم هوایی لهستان اعلام کرد که شب گذشته چندین پهپاد حریم هوایی لهستان را نقض کرده و توسط سامانه‌های دفاعی ناتو و لهستان مورد رهگیری و مقابله قرار گرفتند.
ارتش لهستان نیز گزارش داد که برای شناسایی محل سقوط پهپادها، چهار فرودگاه به طور موقت بسته شده‌اند و تحقیقات برای تعیین جزئیات ادامه دارد.
ارتش لهستان این حمله را «نقض بی‌سابقه حریم هوایی» کشور خواند و تأکید کرد که تدابیر امنیتی برای مقابله با تهدیدات مشابه تقویت خواهد شد

